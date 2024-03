Dengue: los casos siguen en descenso, pero alientan a no descuidar medidas preventivas

La directora de Epidemiología de la provincia de Formosa, Claudia Rodríguez, se refirió al descenso marcado en los casos de dengue, arrojando la semana pasada 347 positivos en todo el territorio provincial.

En este marco, la doctora en Bioquímica hizo una comparación con los 1222 casos que se registraron en el mes de enero, en el pico de la presente escalada, al señalar que no es momento de bajar los brazos, ante la inminente llegada de lluvias, y por consiguiente mayor humedad ambiente, clima propicio para la cría de mosquitos.

Dijo que a ello se suma que se aproxima el mes de abril, que históricamente registra el pico de casos positivos de dengue, motivos suficientes para continuar con la limpieza de patios, descacharrizando y utilizando tanto larvicidas, como repelentes.

“Si bien venimos en descenso, algunas que otras localidades del interior vienen con algunos casos, pero sigue circulando. Así como en Formosa está bajando, en otras provincias está subiendo, porque es la época típica de aumento de dengue, porque se acompaña del clima”, enfatizó.

Rodríguez recordó aquí que durante todo el año 2023 se constató la circulación del virus del dengue, haciendo foco en el segundo semestre del año, donde se notó un comportamiento epidemiológico distinto al de años anteriores, detectándose casos en épocas no habituales.

Fue allí que el Gobierno provincial redobló esfuerzos a partir de octubre con una fuerte campaña conjunta para realizar un rastrillaje casa por casa, barrio por barrio. Luego se sumó el bloqueo de las viviendas con casos positivos de dengue por laboratorios.

“Es un trabajo de hormiga que venimos haciendo desde el año pasado, que se intensificó, es un esfuerzo que nos costó a todos, al Gobierno, a la población, nos costó fallecidos. Ahora tratemos de que esto no comience a aumentar, no depende solo del Gobierno, sino de todos, porque todos somos responsables de mantener nuestro patio libre de aquellos recipientes que pueden juntar agua”, pidió.

Alertas

Rodríguez fue consultada sobre los serotipos circulantes en la provincia, al señalar que están co-circulando tanto dengue 1, como dengue 2, con este último como predominante, situación que se registra en el resto del país, con excepción de Entre Ríos, donde también circula el serotipo 3.

Entonces, alertó que una persona de Formosa puede viajar a Entre Ríos, infectarse en aquella provincia y luego retornar a este territorio, cursando la enfermedad. “Estamos preparados, somos conscientes de que puede pasar, porque hay mucha movilidad de personas”, enfatizó.