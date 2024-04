Dengue: una multinacional informó que comenzó a importar repelentes por avión

La firma SC Johnson, que tiene la mayor participación en el mercado local, dijo que comenzó a traer productos desde Polonia y México, entre otros países. Según el último Boletín Epidemiológico, ya son 129 los muertos y más de 180 mil los afectados.

La empresa SC Johnson, principal empresa productora de repelentes en Argentina, comenzó a importar en forma aérea productos desde Polonia y México para abastecer el fuerte salto de la demanda local ante el brote histórico de dengue que ya provocó al menos 129 muertos y más de 180.000 contagios en todo el país. La decisión se conoce luego de que el Gobierno decidiera abrir el ingreso de productos desde el interior.

“Con el objetivo de maximizar la producción aún más, de manera excepcional estamos importando insumos de forma aérea, logrando traer de manera más rápida aquellos activos utilizados para la fabricación de OFF!®, Fuyi® y Raid®. Además, en una medida que demanda enormes esfuerzos, y para proveer de repelentes a los argentinos, estamos importando productos desde Polonia, entre otros mercados, los cuales estarán arribando próximamente”, notificó la compañía a través de un comunicado.

En paralelo, expresaron, continuarán con las donaciones de repelentes al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez y a diversas organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de llegar a familias en zonas que, de acuerdo al Ministerio de Salud, registran mayor incidencia acumulada de mosquitos. “Para esto, importaremos también productos provenientes de México, con el fin de no afectar su disponibilidad en los puntos de venta del país y acercarlos a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad de la forma más rápida posible”, agregaron.

Desde SC Johnson respondieron las críticas que surgieron en las últimas semanas a partir de la escasez de repelentes en medio de la ola de contagios de dengue. En ese sentido, aseguraron que en febrero pasado tuvieron un crecimiento de más del 300% interanual en la demanda de los repelentes que producen y que en marzo los espirales se vieron afectados por “un aumento en el volumen de ventas en una cantidad muy significativa. Esta situación afecta no solo a nuestra compañía sino a toda la cadena de suministro involucrada, que se encuentra trabajando al máximo de sus capacidades, por lo que desde SC Johnson evaluamos constantemente nuevos planes de acción para poder proveer a todos los puntos de venta en el país”, explicaron.

“En ese sentido, hemos aumentado la capacidad de nuestra planta de producción que trabaja ininterrumpidamente. Cabe destacar que para la fabricación de repelentes es necesario contar con una línea de producción específica que debe estar habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por otro lado, como medida extraordinaria, aprobamos la venta de distintos formatos de envases que no estaban en el mercado actualmente para poder aumentar la disponibilidad de nuestros productos. Ello representa cerca del 20% de los aerosoles disponibles y ha favorecido para aumentar considerablemente su disponibilidad”, detalló SC Johnson.

Según los últimos datos emitidos por el Ministerio de Salud, en lo que va de la temporada 2023/2024, de los 180.529 casos de dengue confirmados hasta el momento, 163.419 se notificaron este año, siendo que la incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período, 398 casos fueron clasificados como dengue grave y la enfermedad mostró una letalidad del 0,071%. De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de Salud a Infobae, la decisión se tomó “dado el contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda de repelentes”.

Asimismo, según informaron a Infobae, la ANMAT decidió exceptuar – por el plazo de 30 días – su intervención necesaria para importar a los siguientes productos:

Aerosol repelente de insectos.

Crema repelente de insectos.

Spray repelente de insectos.

Gel repelente de insectos.

En ese sentido, indicaron que “dicha excepción regirá tanto para el régimen general – importadores con despachos a plaza – como para el régimen particular de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el ANMAT”. Además, indicaron que “la importación de repelentes y sus insumos se simplificó desde el inicio de esta gestión con múltiples medidas. Además de la eliminación de las SIRA, las Licencias No Automática y el CEF, que abarcó a todas las importaciones, se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago (desde el esquema de 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a una única cuota a los 30 días”.

“A su vez, para los repelentes terminados se dispuso la suspensión del cobro de IVA adicional (20%) y de la retención de impuesto a las ganancias (6%)”, agregaron.

Russo había señalado que el Ministerio de Salud Nacional está para “tomar decisiones estratégicas”. “Hace pocos días reuní al Consejo Federal de Salud (COFESA) y junto a los ministros de Salud del país hemos trazado medidas de prevención y estrategia futura contra el mosquito vector del dengue -Aedes aegypti- muy importantes. Pero como a mí no me gusta aparecer en la televisión cortando una cinta, algunos medios y la gente confunden trabajar con perfil bajo con inacción”, aseguró.