Denuncian constante persecución a comerciantes por parte de la Comuna de Subteniente Perín

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el comunicador social de la localidad de Subteniente Perín, Carlos Quiñonez indicó que desde el comienzo de la cuarentena obligatoria varios comerciantes locales vienen sufriendo las complicaciones para poder trabajar tanto por la modalidad de punto de descargo que les acarrea una serie de pérdida de tiempo y gastos extras- lo que finalmente también afecta al consumidor final- y a eso hay que sumarle la “persecución” hacia algunos pequeños comerciantes nuevos que no cuentan con la habilitación municipal, dado que el Concejo Deliberante no funciona desde el año pasado.

Quiñonez relató que la semana pasada estas persecuciones llegaron al más alto extremo cuando “el señor Romero se hizo presente en el playón de descarga de mercaderías exigiendo a los proveedores las listas de pedidos de cada comercio local y seleccionó de acuerdo a su juicio, a quien se le entregaba los pedidos y a quienes no”.

“Esa actitud perjuiciosa llevó a los comerciantes a hacer pública la situación de impotencia en las que se encuentran, perseguidos por el Jefe Comunal y abandonados por los concejales que no salen a parar estas locuras. Además, comentaron que cuando visitó el pueblo Defensa al Consumidor andaba el propio presidente de la Comisión de Fomento pidiendo habilitación municipal, siendo que el mejor que nadie sabe que si los comercios no tienen es por falencias del municipio y no de ellos, pero estas acciones solo se les aplicaba a quienes no son afines al gobierno local”, continuó.

Asimismo, el comunicador expuso que “otra de las tantas preocupaciones son las carnicerías, a las cuales desde la Comuna y en forma verbal se les prohíbe faenar más de dos animales por semana, pero no solo eso, sino que los feriados, sábados y domingos tampoco lo pueden hacer, todo por una decisión de caprichos de Diego Romero a quien no le importa que esos carniceros tengan que pagar impuestos, servicios, personales etc”.

“Estas lamentables situaciones afectan no solo a los comercios sino también al consumidor final, puesto que repercute en el desabastecimiento y aumento de los productos, todo esto porque la Municipalidad no está en condiciones de generar las herramientas necesarias para el trabajo licito de quienes dignamente se quieren sumar a los distintos rubros del comercio en el pueblo, lo cual es una opción más para poder sobrevivir a esta crisis psicológica, social y económica en la que el país día a día se sumerge”, finalizó diciendo.