Denuncian que el NEA tiene los precios de la canasta alimentaria “más alta del país”

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa se peticionó al Ministerio de Economía y al de Desarrollo Productivo que “se permita exportar carne vacuna a condición de que la industria y los frigoríficos abastezcan nuestro mercado interno a precios razonables, pues hoy los consumidores no comen carne por ser inaccesible y este es un problema que debe ser resuelto definitivamente”.

“La canasta de alimentos del país registró subas de 335,2% en los últimos cuatro años, y en el NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) están los cinco productos con mayor alza de precios, en el caso de las frutas aumentaron 437,7% a nivel nacional, en el NEA subieron 475,3%, la carne subió 389,6% a nivel nacional, pero en el NEA dicho aumento fue del 425,1%. el grupo de “café, té, yerba y cacao” que subió 348,6% en el país, en el NEA experimentó una suba de precios del 429,4%, *en tanto, el grupo “Aceites grasas y mantecas” que aumentó 335,7% a nivel nacional, pero en el NEA evidenció una suba de precios del 487,7%, el quinto producto que más aumentó en el país fue “verduras” con 312,6%, mientras que en el NEA el incremento fue del 345,7% -conforme proyecciones de datos publicados por el INDEC”, fundamentó el organismo.

“El sexto grupo que más aumentó fue la leche con 304,5% y en este caso la región que más incremento registró fue el NOA con 324,7%, pero muy seguido de cerca por el NEA con 324,2%. En los demás grupos de alimentos con menores subas a nivel nacional, el NEA igualmente se ubica muy cerca del promedio nacional. En el rubro “Azúcar, dulces y golosinas” la suba a nivel nacional fue del 298,6%, y las regiones donde más aumentó fue en Patagonia, Cuyo y NOA, y luego sigue el NEA con 308,1%. El grupo “Pan y Cereales” tuvo un incremento del 300,8% en el país, y en el NEA del 308,3%. Las regiones con mayores aumentos en pan y cereales fueron Cuyo y región Pampeana. El rubro que menos aumentó en el país fue “Aguas y Bebidas” con 262%, y en el NEA fue del 282,3%. En este grupo, las regiones con mayores aumentos fueron la región Pampeana, Cuyo y Patagonia”, acotó.

Ante esta situación, “desde la Defensoría del Pueblo, se denunció, que el precio de la carne continúa subiendo y que conforme a un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) el peso de los impuestos sobre el precio de la carne es cada vez más grande e impacta directamente sobre el bolsillo de los consumidores”.

En ese sentido, se indicó que “el 28% de lo que se paga por el alimento corresponden a tributos. En el caso del kilo de carne, unos $149 corresponden a impuestos. Si se analiza toda la cadena de carne bovina, desde la cría hasta el comercio, el 65% son costos de producción, 28% impuestos y 7% el resultado económico, sobre el precio del kilo de carne”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el precio de la carne, de pollo y de cerdo continúan también incrementándose y peticionó tanto al Ministerio de Economía a cargo de Martín Maximiliano Guzmán y al Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas, “se instrumenten otras medidas de emergencia de modo tal que el valor de la carne vacuna no continúe subiendo y se sugirió eliminar las prácticas especulativas del sector, evitar la evasión fiscal en el comercio exterior, permitir la exportación de carne a los frigoríficos, pero con la condición de abastecer primero a nuestro mercado interno e imponer precios accesibles y razonables para los consumidores, porque no es justo que a los argentinos se nos haga pagar una carne a valor dólar y encima pongan a disposición no más de 8mil toneladas para la gente, cuando están exportando muchísimo más y la idea es que todos los sectores puedan ganar y que no sea siempre el sector de los consumidores el que ya directamente no consume carne por el precio que tiene en el mercado”.

Compartir

Linkedin Print