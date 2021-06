Denuncian que patota mantiene en vilo a vecinos del B° 7 de Mayo

Compartir

Linkedin Print

Un sector del barrio 7 de Mayo padece los constantes ataques de una patota que habita en un domicilio del que se habrían adueñado. Los pobladores son víctimas de las amenazas y el hostigamiento y denuncian un mal accionar policial, que pese a que los causantes son mayores de edad no actúan en detenerlos.

En ese sentido, una vecina del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el último fin de semana se produjo una gresca en la que resultó herida junto a su hijo. “El sábado a la noche casi matan a un muchacho de 25 años, le sacaron los dientes, le desfiguraron la cara, acá hay un aguantadero de patoteros que vive en una casa, hay muchísima gente perjudicada por ellos”, comenzó denunciando.

“Son muchos los vecinos que viven denunciando lo que pasa, hay de varias cuadras y todos son atacados. El domingo iba con mi hijo a la casa de mi hija que vive a unas cuadras y estos patoteros nos vieron yendo y nos atacaron ellos tienen un aguantadero donde esconden lo que roban. Ese día nos atacaron y nos corrieron un montón, eran unos 50, a mi me hirieron el ojo y a mi hijo en la cara, por suerte mucha gente nos ayudó y no nos pudieron hacer cosas malas, lo que pasa es que mi hijo ayudó al muchacho que ellos habían atacado antes, le salía espuma de la boca y como lo ayudó se ensañaron con él. Hay otra señora a la que corrieron de su casa, le tiraban con tumbera, terminó vendiendo su casa y vive en la calle ahora”, aseveró.

“Muchos vecinos se fueron del barrio por estas personas, hay otra vecina a la que le pegaron con un cinto y ahora quiere vender su casa e irse de ahí porque así no puede vivir, hay otras vecinas más a las que atropellan, tiran piedras y tienen hijos chicos. Hay una mujer que hizo también una denuncia de esto, a otra chica le metieron preso al marido por defender su casa”, relató la mujer.

De la misma forma la pobladora lamentó el accionar policial y aseveró que pese a las constantes denuncias de varios pobladores, los malvivientes siguen libres. “El lunes estuve hablando con una oficial que me tomó la denuncia y me dijo que no son menores, ellos los conocen por el apodo, pero no tienen ni patrullero para venir. Yo fui a denunciar con el ojo lastimado, cómo nos van a decir esas cosas en la Policía”, se quejó.

Resaltó que ante cada gresca, los efectivos policiales arriban en los patrulleros, pero no intervienen. “Hubo una situación donde vinieron y estaban en la camioneta, ni se bajaban, recién cuando atropellaron a un vecino se bajaron mientras tanto los otros ya iban a hacer lo que querían porque ellos solo estaban mirando desde el patrullero”, aseguró.

“Acá todos los vecinos conocen a esta gente, todos saben cómo es el tema, están cansados de la situación, ya no son menores de edad, yo cuando hice la denuncia dijeron que fueron a detener a 12 personas que estaban agrediendo a otras personas, a los vecinos les viven haciendo desastre en la casa, no sabemos qué quieren, son malvivientes”, expuso.

“Tenemos miedo de que ocurra una tragedia, esto nos cansa, corremos de un lado a otro, los vecinos tienen que irse por culpa de ellos con el tremendo sacrificio que implica una casa, no trabajan y la mayoría son mayores de edad, capaz dos son menores”, detalló.

Para finalizar dijo que el propietario de la casa que usan como aguantadero, tiene intenciones de recuperarla, pero por el temor de que lo ataquen hasta el momento no pudo hacerlo. “Al dueño de la casa lo corrieron, él les prestó ese lugar y ahora tiene miedo de venir porque lo amenazaron de que no le iban a dar más la casa, él dijo que va a venir este miércoles temprano por acá, quiere que lo ayuden a llamar a la Policía para recuperar su casa”.

Compartir

Linkedin Print