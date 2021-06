“No es un momento para hacer política partidaria, sino para actuar con responsabilidad y seriedad”

Compartir

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge Abel González, se refirió a las repercusiones periodísticas del discurso de Michelle Bachelet en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la utilización política del mismo por parte de dirigentes de la oposición.

En primer lugar, el funcionario dijo que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU tuvo, por un lado, “una traducción un poco pobre por parte de quienes lo hicieron”, y por el otro, “una altísima carga de mirada sesgada e interpretación que no tiene, por parte de la prensa hegemónica de nuestro país”.

“Y a partir de ahí, la oposición toma no lo que dijo Bachelet sino la interpelación de algunos medios de comunicación”, indicó.

En ese sentido, González leyó textual la traducción de dicho discurso por parte de la Cancillería Argentina: “En Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella”.

Y continuó el texto: “El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”.

En ese marco, el ministro resaltó que “en ningún momento hace ningún tipo de conclusión respecto de la cuestión” y recordó que la ONU realizó la visita virtual a la provincia de Formosa a partir de una invitación del gobernador Gildo Insfrán, aunque “parece que muchos se olvidan”.

“Fue contemporánea a las invitaciones que hizo al señor presidente del Comité Argentino para la Prevención de la Tortura y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, es decir, siempre hubo una actitud proactiva por parte de la provincia para que todos estos organismos vengan a verificar cuál era la situación”, señaló; y aclaró: “Que era muy distinta a lo que expresara la oposición que aprovechó esta circunstancia para llevar adelante, de nuevo lo digo, una campaña canallesca contra la provincia de Formosa”.

Asimismo, González citó un tweet que escribió la dirigente opositora Patricia Bullrich en su cuenta personal, el pasado lunes, alrededor de las 20 horas y que reza: “En marzo acompañé a los formoseños en su provincia, viven sin libertad, el tirano de Insfrán gobierna como si fuera su feudo, lo denunciamos ante Naciones Unidas y tuvo efecto, hoy Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos explicó que sigue el caso con preocupación”.

Por tal motivo, el responsable de la cartera de gobierno, manifestó que “esto sólo pudo pensarlo en los vapores etílicos nomás, porque no lo dijo nunca Bachelet”.

“Lo que sí nosotros tenemos que hablar, señora Bullrich, es que hoy tuvimos que expresar con dolor que hay 778 comprovincianos fallecidos y ¿sabe qué? Usted es una de las que manejó la pequeña llama que inició el fuego, tiene gran responsabilidad en que los formoseños tengamos esta cantidad de contagios y muertes”, expresó.

Y sentenció: “Este no es un momento para hacer política partidaria, es un momento para actuar con responsabilidad y seriedad, por favor, hágalo”.

