Denunciaron caso de zoofilia que habría derivado en la muerte de una mascota en barrio Villa Lourdes

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elizabeth González referente de la ONG «Justicia por Athenas» denunció que el miércoles en horas de la madrugada se habría producido un acto de zoofilia en el barrio Villa Lourdes donde una mascota terminó muerta. Indicó que por el hecho efectivos de la Comisaría Tercera detuvieron al presunto autor y pidió a la justicia formoseña que se comprometa para investigar el hecho ya que consideró que es un delito que, de comprobarse, constituiría un acto de crueldad animal, lo que según la ley está penado con cárcel de hasta un año.

«El hecho sucedió el miércoles a la madrugada en el barrio Villa Lourdes; la Policía caratuló como ‘daño e infracción a la ley 14346’, según sabemos el perrito habría sido abusado por un sujeto y a causa de eso murió», confió y agregó que «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se aplique la ley y no quede impune, contamos con el acompañamiento de un estudio jurídico que representará a los dueños».

«Lo único que pido es que no quede impune, y que de una vez por todas cambien las leyes que tengan que ver con este tipo de delitos», lanzó.

Por su lado, el Dr. Sergio Urbieta, letrado que integra el Estudio Jurídico «For Lex» y que patrocina a la familia que perdió a su mascota dijo: «tomé contacto con la dueña del perrito quien me dijo que procedió a hacer la correspondiente denuncia en la Comisaría Seccional Tercera donde fue bien atendida por el personal policial; se inició un sumario por Daños e Infracción a la Ley de Maltrato y Crueldad animal».

«Según la dueña ella y un familiar vieron al animal salir de la habitación que alquila el hombre acusado, quien habría abusado sexualmente y producto de eso la mascota pereció», agregó.

Sostuvo seguidamente que «el tipo de conducta nombrada es subsumible al delito de crueldad animal y tiene una pena privativa de un año, es decir, es un delito y tiene sanción penal».

«La familia se contactó conmigo para seguir en el próximo paso que tiene que ver con querellar contra la persona en cuestión, es decir, la dueña va a pedir intervención en el proceso penal a través de la querella y nosotros vamos a patrocinar. Lógicamente seguiremos de cerca que el Fiscal tome todas las medidas posibles y vamos a pedir una condena ejemplar para este tipo de conductas que es una aberración», insistió.

Asimismo, confió que lo que están aguardando es que la Policía termine las diligencias, como ser llamar a testigos o el relevamiento de datos de interés a la causa. «También se le hizo una necropsia al cuerpo del animal para saber producto de qué falleció», aclaró.

Urbieta aseveró que interviene el Juzgado de Instrucción Nº 6 que tiene a cargo al Dr. Guillermo Caballero y «creemos que eso es bueno porque este Juzgado siempre está proveyendo rápido los escritos, tratando con audiencias, etc. Cuando nos presentemos haremos todas las peticiones para que se apure la causa, nosotros queremos una condena ejemplar para este tipo de delitos, nos parece muy aberrante».

Finalmente, valoró que «cada vez va cobrando más fuerza lo que es el maltrato animal en la provincia; ahora ya con la posibilidad de que asociaciones protectoras de animales se presenten como querellantes en un proceso penal lo que implica que puedan proponer pruebas. Antes este tipo de hecho no era considerado un delito sino solo daño a una propiedad, pero con la nueva concepción del derecho vemos como sujeto de derecho al animalito y no como un objeto, es decir, buscamos un reproche penal porque vamos allá de que sea una cosa».

