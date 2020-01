Depravado acosó, persiguió y se masturbó frente a dos niñas en el barrio Lote 4

Compartir

Un hecho indignante afectó la tranquilidad diaria con la que viven los vecinos de un sector del barrio Lote 4 ubicado sobre la calle La Alborada, cuando alrededor de las 18.30 horas del jueves, dos menores de 10 y 12 años fueron víctimas de un sujeto que iba en bicicleta y que las persiguió, luego se les adelantó, les hizo señas de que fueran para su lado y se ubicó en un sector poco visible de la zona para bajarse los pantalones y masturbarse frente a las pequeñas que ante tremenda escena salieron corriendo hasta su casa donde contaron lo que había ocurrido. Ante esta situación, el tío de las menores junto a otros vecinos salió en busca del abusador y lograron hallarlo para luego dar aviso a la Policía que se lo llevó detenido. Según manifestaron, el hombre de 27 años vive en el barrio Villa Hermosa.

En ese marco la madre de la menor de 10 años habló con el Grupo de Medios TVO sobre lo ocurrido que aún generaba consternación en toda la zona que es muy «tranquila» y donde ocurren incluso pocos hechos de inseguridad. «La verdad que fue bastante fea la situación, estamos consternados porque nuestro barrio es tranquilo, nunca pasó algo así, igual este individuo no es del barrio, es de otro lugar, según nos dijeron en la Comisaría es del barrio Villa Hermosa, andaba en bicicleta por acá se ve que merodeando, andaba buscando algo, justo encontró a mi hija y a la primita solas y pasó todo esto», relató.

La mujer contó además que su hija y su primita estaban a escasos metros de su casa cuando pasó todo. «Mi hija estaba en la esquina, venía caminando hacia mi casa, como se olvidó algo fue al almacén y volvió con su primita, ahí ella siente que ya las estaba siguiendo este depravado, él las siguió, las esperó más adelante, no dejó de llamarlas, después se bajó los pantalones y pasó todo, él no dejaba de llamarlas, mi hija salió corriendo a pedir auxilio desesperada, pudo reaccionar, hasta ahora mi hija está así, muy desesperada, asustadísima, hasta ahora está con un susto tremendo», lamentó.

«Cuando mi hija entra corriendo asustada, este sujeto se va y ahí ve la situación el tío de mi hija que vive enfrente entonces va a seguirlo, lo agarra y lo trae de nuevo, le pide a mi hija que le indique si ese era el hombre, ella dice que sí y ahí los chicos en patota lo agarraron, se escapó y después ya todo el barrio estaba buscándolo hasta que lo encontraron y lo agarraron, todo el barrio se movilizó y lo atraparon, después llegó la patrulla e hicimos la denuncia correspondiente y ahora está preso», relató.

También señaló que esto ocurrió cuando aún era de día y había circulación de personas. «Todo esto fue al atardecer, más o menos a las 18:30 horas, este sujeto tiene 27 años y la verdad jamás me imaginé que esto podía llegar a pasar, uno por ahí ve los casos y no cree, pero se ve que ocurren. Mi hija no puede ver a un hombre solo porque le da miedo, quedó totalmente asustada», indicó.

«Mi hija fue la que reaccionó porque su primita quedó petrificada, mi hija salió a pedir auxilio, entró a la casa desesperada diciendo que había un hombre que le estaba mostrando sus partes íntimas, que la estaba llamando y siguiendo, su hermano salió corriendo, le avisó al tío que vive acá en frente y ahí fue toda la situación de salir a buscarlo, este hombre ya se había ido pero igual se lo encontró», destacó.

Asimismo contó que cuando atraparon al hombre «él decía que solamente estaba juntando mangos por acá, pero el comisario le preguntó qué hizo y al comisario le dijo que se había mandado una macana o algo así», expresó.

«A esta persona no la conocíamos por eso sabemos que no era del barrio, quizás aprovechó eso y vino por acá, justo estaba solo y las nenas también, acá en el barrio nadie lo conocía, se ve que andaba buscando algo. Todos los vecinos quedaron indignados, es un barrio muy tranquilo, nunca pasa esto, estamos todos realmente afectados, no dejamos de pensar que pudo haber sido peor», señaló.

«Mi hija está muy mal, todavía es muy reciente, vamos a ver cómo ella sigue en el transcurso del día, veremos cómo sigue hoy y qué hacer», dijo en cuanto a buscar ayuda psicológica.