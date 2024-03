Desde Aguas de Formosa brindaron precisiones acerca de los aumentos en la factura del servicio

El gerente de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti habló en relación a los incrementos en las boletas de servicios y aseveró que el aumento autorizado comenzará a aplicarse en los meses de febrero, marzo y abril. detalló que el aumento escalonado quedará de esta manera: 35% (febrero), 20 (marzo) y 16,8 para (abril) que acumulado da un 90 por ciento.

Gusberti comenzó diciendo: “en relación a los incrementos en las facturas del servicio, señaló que los pagos se hacen a periodo vencido, entonces con el aumento autorizado para el mes de febrero y que se aplicará durante los meses de febrero, marzo y abril.

“Nosotros hacemos revisión a año finalizado, es por ello que la inflación en nuestro caso a enero fue de 214 por ciento y pensar en un ajuste de esa naturaleza es imposible, lo que debemos tratar es que si bien se pierde poder adquisitivo la empresa, no podemos descapitalizar el servicio porque si no correremos el riesgo de no poder prestar el servicio”, acotó.

Explicó que una bomba montada y puesta en servicio, hoy tiene un costo de 80 mil dólares, los insumos químicos también dispararon sus precios. “Estamos en una situación muy difícil, lamentablemente eso repercute en nuestra capacidad para hacer frente a ciertas cuestiones con mayor celeridad y como toda la sociedad tenemos que ajustar hasta el último tornillo”.

“Debemos decir que nuestra capacidad es sostener el servicio, es obvio que para eso estamos, pero cuesta mucho”, puntualizó.