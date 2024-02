Desde Crucero de Sur explicaron que solo hasta hoy tendrán combustibles para trabajar

El gerente de la empresa Crucero del Sur, César Aguirre en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del transporte público de pasajeros en la ciudad y aseveró que “el combustible que hay en stock solo alcanza para que los coches salgan hasta el día de hoy”.

“En la inequidad que hay entre tarifas y compensaciones en materia de combustibles, desde la provincia han tomado la decisión de cortarnos esto, la Comuna nos asistió unos días desde esa quita y después ya no porque no tiene y nosotros que estamos muy complicados”, comenzó diciendo.

“En cuanto a subsidios señaló que algunos han sido quitados y otros perduran, uno de los que le han sacado son los combustibles. Hemos tenido que salir a pedir fiado en algunas estaciones de servicio y tenemos asegurado solo hasta el día viernes (por hoy) porque nos hemos reunido con el directorio estamos buscando la manera de obtener combustibles y sacamos a las calles 20 coches hoy (por ayer) y otros 20 mañana, (por hoy)”, explicó.

“Para los días sábado y domingo, tendremos que avisar al Intendente de la ciudad que ya no tendremos combustibles para salir a trabajar porque no tenemos combustibles y ante esta escasa compensación que tenemos hoy en día solo llega a compensarse centavos”, acotó.

“Desde el día jueves nosotros no podemos prestar el servicio, es por ello que con el directorio tomamos la decisión de salir a pedir fiado o dinero prestado para conseguir combustibles”, indicó.

En relación a lo que tiene que pasar para que continúen prestando el servicio, explicó “nosotros tenemos que compensar hoy un boleto a 980 pesos, pero esta es la estructura que tenemos que llevar adelante”.