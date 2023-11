Temporal anegó varios sectores de la ciudad: «El agua nos pasó por encima»

A raíz del temporal de lluvia que azotó la ciudad de Formosa, la municipalidad intensificó sus trabajos alertada por las intensas precipitaciones desde la madrugada del lunes, lo que activó de inmediato al Comando de Emergencia que se dirigió a los sectores más comprometidos del ejido urbano para profundizar su tarea, de todas maneras indicaron que esta situación los amargó porque se ha trabajado mucho, «hemos trabajado mucho para que esto no suceda, pero nos pasó por encima el agua”.

El subsecretario de gobierno de la Municipalidad, Fabián Cáceres dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de los trabajos realizados y dijo «a las 11 de la mañana ya había caído 170 milímetros, estamos muy preocupados por lo que sucedió. Esta situación nos pasó por encima, creo que ninguna ciudad está adaptada para soportar tanta agua en tan poco tiempo».

Precisó además que “hacia las 9.30 de la mañana ya habían caído unos 130 mm, y se enfocaron las tareas en los canales centrales donde se accionó a tiempo, teniendo en cuenta la gran cantidad de agua en un corto lapso”, indicó. “De tal manera se procedió en el zanjón a la altura de la Av. Los Pumas y del Lote 111, donde se produjeron anegamientos importantes y se está accionando desde tempranas horas para desobstruirlos”.

“Las zonas más afectadas – siguió diciendo – son precisamente el Lote111 y La Nueva Formosa, que es de donde se ha registrado la mayor cantidad de reclamos a la línea gratuita de Atención al Vecino. En casos puntuales del B° Virgen del Rosario se dio la situación de ingreso de aguas a domicilio, y, según lo informado desde Servicios Públicos de la comuna, se debe a que han sido tapadas las cunetas a cielo abierto una vez concluida la construcción de cloacas, lo que no debió haber sido así”, aseveró.

“También hubo casos en el B° San Agustín, en la zona cercana al cuenco de la bomba de agua, donde escurre el líquido del centro y del barrio San Miguel, como asimismo en los barrios Santa Rosa, San Juan Bautista y Liborsi, con situaciones similares”, comentó. “Hasta ahora no ha sido necesario el bombeo, así que por el momento el escurrimiento de las aguas se está dando de manera normal, por gravedad; no obstante, estamos alertas junto a Vialidad provincial, en caso que sea necesario activarlas”.

Las tareas se hicieron extensivas también en la zona norte de la ciudad, específicamente con el cuneteo mecánico con carga directa en los barrios El Porvenir, Eva Perón y Stella Maris, en los dos últimos con la limpieza de tubos de alcantarillas, y en el barrio Antenor Gauna con el cuneteo mecánico del canal revestido.

Asimismo, el director de mantenimiento de la vía pública, Guillermo Stock inició diciendo: «estamos amargados, más que preocupados, porque nosotros hace 10 días que venimos colaborando desde nuestra dirección con el área de infraestructura pluvial en la limpieza de canales en los lotes 110, 111. Hemos realizado la limpieza de los tres canales principales».

«Debemos decir que también hemos colaborado en la limpieza del canal de la avenida Los Pioneros, hasta la avenida Nicolás Avellaneda y ahí hemos limpiado el zanjón sobre la avenida Raúl Alfonsín, hemos limpiado todos los canales», añadió.

«Hace 10 días que venimos trabando sin parar porque ya sabíamos que esto iba a pasar. Esta lluvia superó todo lo que podíamos haber pensado», se explayó.

«Yo recorrí desde horas tempranas y la verdad es que nada dio a vasto, es mucha el agua caída. Alrededor de las 10 de la mañana habían caído 144 milímetros de agua, es mucho lo que llovió y debemos decir que la situación nos desespera, el agua nos ganó, está totalmente colmatado todo», contó.

Aclaró «hemos trabajado mucho para que esto no suceda, pero nos pasó por encima el agua. Todos los barrios sufrieron anegaciones. Hemos hecho muchos trabajos sobre todos los lugares en los que pensábamos que podrían generar inconvenientes. Los riachos que desagotan el agua de la ciudad, están hasta arriba, nos superó todo».

Colectivos

«Tuvimos que rediagramar los recorridos de los colectivos. Recorrimos las calles de la ciudad, estuvimos en el barrio La Nueva Formosa trabajando. El escurrimiento se hizo lento, porque cayó mucha agua. Hubo muchas líneas que tuvieron que cambiar su recorrido porque las calles están anegadas», comentó al respecto.

Bombas

En relación al funcionamiento de las bombas de extracción del agua «todas las bombas estuvieron funcionando durante la mañana de ayer. Nosotros estamos en constante comunicación con Vialidad Provincial porque las compuertas que están en las estaciones de bombeo, están abiertas».