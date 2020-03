Desde la Municipalidad piden a los vecinos respetar la cuarentena y quedarse en sus casas

Compartir

En el marco de la situación por la que atraviesa el país al igual que otras naciones del mundo por el avance del coronavirus, se han tomado diferentes medidas para evitar la propagación de la enfermedad y en ese marco el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo trabajan ante este escenario y exigió que la población cumpla con la cuarentena y se mantenga en sus casas los 14 días estipulados.

«Esto es algo que fue anunciado primero por el gobierno nacional, son medidas anunciadas por ellos y tomadas por el gobernador Gildo Insfrán, el intendente Jorge Jofré también ha sacado un decreto en el cual acompaña todas estas medidas nacionales y provinciales, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, que la población tome conciencia porque el éxito de que esto funcione depende mucho de cómo cada uno colabore para que esto se cumpla y tratar de que no haya circulación, debemos evitar de cualquier manera que haya circulación y por eso las medidas que se toman con bares, discotecas, boliches, en general todo lo que pueda llevar a reunir gente porque esto va a evitar cualquier tipo de propagación de esta enfermedad muy contagiosa, lo único que va a garantizar que no se propague y tener limitación en la propagación es evitar la circulación de gente por eso se llama a la conciencia de todos los vecinos, estas son medidas con el fin de que tengan el acompañamiento de vecinos, que se cumplan y que no asistan por ejemplo a las plazas, si se cortaron las clases en la provincia la idea es que no viajen, que se queden en sus casas, vimos muchos casos donde había chicos que seguían usando el boleto estudiantil gratuito, fueron identificados y estas medidas son para salvaguardar la salubridad de la ciudadanía, la idea es que todos pongamos de nosotros para salir de esto, salvo casos donde es indispensable salir para hacer algún trámite», expresó.

Aclaró además que no debe haber gente en las calles y explicó que el decreto anunciado por Jofré señala que «se suspende el funcionamiento de bares, discotecas, salas de fiestas, de conciertos, de exposiciones, fiestas en casas quintas, teatros, casinos, gimnasios, campos de futbol, instalaciones deportivas, piscinas, ferias, eventos sociales y/ religiosos, galerías comerciales y/o toda otra actividad que implique la aglomeración de más de 10 personas, los restaurantes y bares podrán desarrollar su actividad mediante el reparto a domicilio, únicamente se permite que las 10 personas que pueden estar en un bar o en un restaurant sea para la espera de cuando van a buscar la comida que solicitaron, no para comer en el lugar, eso debemos aclarar».

Reconoció además que el rubro gastronómico, «creció mucho y estas son medidas que no tomamos de manera contenta, nadie quiere ir en contra de la economía, pero son medidas con el fin de evitar un mal mayor, Dios quiera a ver qué sucede, debemos esperar hasta el 31 para ver qué decisión se toma de ahí en adelante».

«Nosotros estamos convencidos de que a todos les llegó la información, muchos no estaban todavía al tanto de cómo iban a aplicar esto, a través de qué metodología entonces hubo personal de Bromatología y también de la Policía de la provincia que estaban informando estas medidas y les pedían que se vayan acomodando a estas medidas determinadas y se les explicó con qué fin», dijo en cuanto a los locales comerciales que estaban abiertos y con presencia de personas.

Acotó que «el lunes por la noche me llamó el pastor de una iglesia para consultarme sobre esto y le expliqué que la idea era que no se junten y que se queden en sus casas, que así van a poder hacer la cuarentena y evitar la circulación del virus, él me decía que eran poquitos y yo le expliqué que igual si se contagian esos 10 o 15 que asisten después van a sus casas, contagian a sus familias y así se empieza a propagar por eso la idea es que se queden en sus casas y que no circulen, quizás hay que ir explicando todas estas cuestiones para que tomen conciencia. Nosotros desde el Municipio solo le solicitamos a la gente que se acerque si tiene que hacer algún trámite de urgencia, sino que lo haga por vía telefónica o a través de la web».

Respecto a los supermercados sin restricción horaria, señaló que «algunos supermercados ya tienen franja horaria y las primeras horas de la mañana están destinadas para aquellas personas mayores de edad o que tengan alguna enfermedad que los pueda poner en mayor peligro, también el intendente pidió extender los horarios de atención cosa que haya una mayor franja horaria y por ahí eso permita que haya menos gente que asista toda junta».

En relación al trámite del Boleto Estudiantil que debía continuar esta semana, explicó que «los turnos que tienen para estos días se pasan automáticamente para el primer día hábil de abril, por ejemplo si tenían turno para el lunes se pasa para después del 31 de marzo automáticamente, después se van a ir postergando todos, nosotros teníamos un plazo de vencimiento del Boleto Estudiantil y también lo posponemos por 15 días más así que se tienen que quedar tranquilos los vecinos porque todas estas cuestiones vamos a ir reprogramando y también se va a ir comunicando de qué manera».

«En todo esto lo importante es tratar de que aquellas funciones que no sean necesarias no las hagan y se queden en sus casas, no salir, que los chicos no vayan a las plazas, ni a ningún lugar donde se produce la circulación porque sin querer nos podemos acercar a personas contagiadas, así nos contagiamos y llevamos la enfermedad a nuestras casas, debemos tomar conciencia de esto, entendemos que la situación es por ahí muchas veces difícil, la situación es más difícil quizás para un sector muy grande de nuestra ciudadanía que vive de las changas diarias por eso también se están tomando medidas para ver de qué manera podemos paliar esta situación, lo importante con todo es evitar el contacto en aquellas circunstancias necesarias que tengan que asistir a un lugar o a algún comercio, tomar todas las precauciones y tratar de evitar la aglomeración de personas, es fundamental la colaboración de todos desde el gobierno de la provincia, desde el municipio se vienen tomando todos los recaudos pertinentes y cualquier consulta o duda estamos a disposición, debemos colaborar entre todos. En otros países donde se dio no se tomaron las precauciones correspondientes en el tiempo adecuado y hoy están con una situación bastante compleja con la cantidad de infectados que tienen, eso cuando uno toma una medida como la que se tomó a nivel país ahora es la metodología que permite tener una limitación de la propagación del virus, creo que esto es importante y lo tenemos que acompañar entre todos», finalizó.