Desde la UCR se distancian del acercamiento entre Macri y Milei

La vicepresidenta del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, sostuvo que el candidato a diputado por la Libertad Avanza, Javier Milei, «no es una persona que quiera tener dentro de la coalición» Juntos por el Cambio (JxC), tomando distancia del acercamiento que tuvo el economista en los últimos días con el expresidente Mauricio Macri.

«Milei no solo habla mal de la UCR, él desprecia y habla con violencia de muchas más cosas que la UCR. No creo que tengamos muchos puntos en común», afirmó Lordén esta mañana en declaraciones para Radio AM750. ​

Las declaraciones de la vicepresidenta del radicalismo se producen tras una semana en la que Macri elogió a Milei y señaló que podrían confluir en un mismo espacio político.

Asimismo, Lordén sostuvo que la coalición JxC está «mucho más organizada» y el objetivo de la UCR es liderarla y «en ese liderazgo no cabe Milei». «Creo que el radicalismo, el peronismo republicano y el progresismo que integran Juntos por el Cambio, nada tiene que ver con las ideas de Milei», insistió.

La vicepresidenta de la UCR aseguró además que «hay muchos problemas en el país como para discutir la presencia de Javier Milei en Juntos por el Cambio».

Otro representante de Juntos por el Cambio, el senador Martín Lousteau, también buscó distanciarse de Milei, al afirmar que «es autoritario» y dijo que «si tuviera poder, sería un problema», lo que mereció la respuesta del economista, quien afirmó que el exministro de Economía pertenece a «la casta política empobrecedora».

«Independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de ‘zurdos de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema», indicó Lousteau al hablar el jueves a la anoche por la señal de cable Todo Noticias (TN).

Milei, por su parte, utilizó la red social Twitter para responder los dichos de Lousteau y afirmó que el exministro de Economía forma parte de «la casta política empobrecedora».

«Hola Mr. 125, sin duda que alguien que propone las ideas que bajan la inflación, impulsan el crecimiento económico y aniquila a la pobreza e indigencia, para la casta política empobrecedora como vos, es un problema», publicó Milei en la red social en alusión a Lousteau.

