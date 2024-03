Desde la UTA aseguraron que todo apunta a que Crucero del Sur «se está yendo despacito»

Así lo indicó al Grupo de Medios TVO, el secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza quien a su vez explicó que la medida de fuera llevada adelante por el sindicato a nivel nacional, en Formosa no pudo realizarse porque desde el último paro realizado por el gremio, los trabajadores llegaron a un acuerdo con los empresarios y “ellos trabajan para juntar sus sueldos”.

Mendoza comenzó diciendo: “desde la última vez que levantamos el paro lo hicimos con el condicionante de que nosotros nos haríamos cargo de nuestros sueldos porque ya no hay ayuda por parte del Estado Nacional ni provincial, solo la Comuna nos asiste con combustibles”.

“Debemos decir que en el día de ayer habían 25 coches trabajando y estamos pidiendo al gobierno que nos ayude para sacar unos 40 a la calle porque la gente es la que espera por muchas horas. Está complicada la situación”, añadió.

Consultado acerca de porqué hay tan pocos colectivos trabajando, indicó que la empresa aduce que “no está garantizado de que se pueda finalizar con el turno. No quieren arriesgar a los coches”.

Y continuó explicando que quizás no haya tantos móviles dando vueltas por la ciudad porque puede que no estén en condiciones y la empresa teme que haya algún tipo de siniestro y eso agrave la situación del transporte en la ciudad.

En relación a los sueldos, contó que los sueldos del mes de enero se han terminado de abonar la semana pasada. “Lo que no hemos percibido aún son los sueldos del mes de febrero y estamos a mediados del mes de marzo”.

“Entendemos que acá empieza lo grave porque con 25 coches no llegaremos a cobrar todo en lo inmediato, vemos que hay mucha gente en las paradas que aguardan por un móvil, pensamos que nosotros podríamos recaudar un poco mejor si nos dejan sacar más unidades y ya comenzó el malestar entre los trabajadores que no sabemos hasta cuando podremos tolerar”, aseveró.

Asimismo y por último señaló que no han tenido ningún tipo de comunicación con los propietarios de la empresa y que en el lugar de gerente hay un normalizador, “todo apunta a que se están yendo despacito”.