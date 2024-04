Desde Refsa reiteraron que «el tarifazo eléctrico de Milei le pega muy fuerte a todo tipo de usuario»

Tras la advertencia del gobernador Gildo Insfrán de que “aún no llegó” el aumento más duro de la factura del servicio de energía eléctrica, el subgerente de la empresa distribuidora REFSA, el ingeniero Víctor Hugo Matwiejuk, explicó el tarifazo aplicado por la Secretaría de Energía de la Nación.

Cabe recordar que a través de la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, se aprobó la reprogramación trimestral de verano para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2024.

El funcionario provincial dijo que este instrumento “le pega muy fuerte a todo tipo de usuario”, fundamentalmente a los clientes no residenciales, es decir a las pequeñas y medianas empresas.

Aclaró que hasta el 31 de enero regía un instrumento expedido por el Gobierno nacional anterior donde ese espectro de usuarios estaba subsidiado. Sin embargo, “con la Resolución 7 de la actual gestión todos esos subsidios desaparecen”, precisó.

Indicó que además se ven afectados los organismos públicos de salud y educación, además del alumbrado público.

Mercado mayorista

Para entender mejor la situación, explicó Matwiejuk que el mercado eléctrico mayorista tiene tres actores: la generación, el transporte y la distribución. “Nosotros (en el caso de la empresa REFSA) somos el último eslabón, y los precios son impuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, tanto por la generación, como por el transporte”, aclaró, echando así por tierra versiones de ciertos sectores de la oposición local que cargan contra la distribuidora provincial por el aumento.

Dijo además que el mismo instrumento modifica los valores de energía, potencia y transporte y graficó el aumentazo, al comentar que en el caso de la potencia, REFSA pagaba $80 mil el megawatt y luego de la publicación de esta Resolución, ahora debe abonar $2 millones, es decir un 3200% de aumento.

En el caso del transporte, las dos variables extra alta tensión (líneas de 500 Kv) y el sistema troncal (132 Kv) sufrieron un aumento de 1352%.

“Estos números que son desastrosos, implican que ya recibimos la factura de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Nos cobran potencia, energía y transporte, que son los valores que definen la factura de CAMMESA”, añadió para revelar que la factura de enero fue de $2300 millones por mes y ahora la misma factura cuesta $5700 millones, es decir, casi el triple.

“Queremos dejar de lado algunos conceptos que se vierten por ahí, no somos formadores de precios, a los precios los pone Nación. Tenemos que trasladar esos precios a la tarifa de nuestros usuarios, porque así funciona”, aclaró.

Y ratificó, asimismo, que la tarifa que REFSA cobra a sus clientes es la más baja del país.

Lamentó el funcionario la situación de las pequeñas y medianas empresas ante este tarifazo, al señalar que en muchos casos tienen dos caminos: cerrar o despedir empleados.

Esfuerzo Formoseño

En esta línea, confirmó Matwiejuk que continúa vigente en Formosa el subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”, que fue implementado por el Gobierno de la provincia durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando quitó subsidios.

“La decisión del Gobierno provincial fue absorber a esos clientes y hasta el día de la fecha ese subsidio sigue vigente. Arrancó en la época de Macri con 62 mil usuarios, hoy son 66 mil”, abundó.

Obras sin financiamiento

A su vez, el funcionario respondió además al senador por La Libertad Avanza (LLA)-Formosa Francisco Paoltroni, quien aseguró a través de redes sociales que la provincia no tiene proyectos propios para generar energía.

Tras desmentir al legislador, recordó que cuenta con dos proyectos muy grandes, que fueron anunciados oportunamente por el gobernador Insfrán y se refieren a la instalación de parques solares, justamente para fomentar el uso de fuentes renovables, para la generación de energía eléctrica.

Dijo que si bien se trata de una iniciativa privada de la que participan empresas y CAMMESA, la provincia, como beneficiaria directa de este proyecto, mantiene contactos con las empresas interesadas.

Explicó que el proyecto –que se encuentra muy avanzado- prevé la instalación de estos parques en Las Lomitas (22 MW) e Ingeniero Juárez (15 MW). De manera que “cuando dicen que Formosa nunca hizo nada, no es así”, refutó.

En el mismo sentido lamentó el funcionario la desfinanciación de dos obras de directo impacto para la provincia de Formosa, por un lado el aumento de capacidad de transporte desde la Estación Gran Formosa-Pirané-Ibarreta que ya contaba con oferentes y estudio ambiental.

Por otro lado, la reparación de la Torre 80 en 220 KV del lado argentino que facilitaba la interconexión Guarambaré-Clorinda, motivo por el cual no existe interconexión actual entre ambos países.