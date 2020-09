Desmontes denunciados por Greenpeace: “La provincia debe dar respuestas”, dijo Arce

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional por la UCR, Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informe sobre las denuncias de desmontes en campos de Formosa, denunciados días atrás por la organización Greenpeace.

“En julio tuvimos conocimiento de que Greenpeace había realizado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una particularidad que tenía que ver con las zonas que fueron desmontadas en el contexto de pandemia y para tratar de preservar todo lo que tiene que ver con las especies, más que nada el yaguareté, y en calidad de legislador nacional, acompañado de otros diputados de la Comisión de Ambiente, hemos presentado un pedido de informe a la autoridad de aplicación, en este caso al Ministerio de Ambiente a efectos de que informe qué acciones han tomado teniendo presente estas situaciones irregulares, más allá del pedido de informe uno ve con preocupación esta situación”, comenzó diciendo.

“Es importante este llamado de atención por parte de esta ONG que tiene que ver con el cuidado del ambiente, de la flora, fauna, desmontar implica la imposibilidad de que las generaciones futuras tengan inconvenientes para tratar de vivir en un ambiente sano tal como establece el artículo 41 de la Constitución Nacional y el mismo articulo 240 del Código Civil. Hay normas constitucionales que implican respetar nuestro ambiente y claramente ahí existe un daño ambiental, no solamente hay una violación en cuanto a la ley Nacional de Bosques, sino que también a la Ley General de Ambientes entonces me parece que la provincia de Formosa debe dar respuestas a este tipo de situaciones, eso es lo que me parece y no deben enojarse con lo que está pasando con otras problemáticas que se presentan en la provincia”, explicó Arce.

“Uno cuando está en la función pública tiene la obligación de informar, de ser transparente y tratar de dar respuestas a los requerimientos de un ciudadano, de un legislador, en lo que hace puntualmente a la cuestión ambiental lo que debe hacer en este caso la autoridad de aplicación es dar respuestas y decir que no se producen los desmontes en la cantidad que están denunciando, que no existe daño ambiental”, dijo sobre el gobierno provincial.

“En la Cámara de Diputados vamos a aprobar el Acuerdo de Escazú que tiene implicancia que da la posibilidad de mayor participación en temas ambientales, en el acceso a la información pública ambiental, acceso a la justicia, hay muchos periodistas en distintos países del mundo que han fallecido a consecuencia de las denuncias que han realizado de temas vinculados con el ambiente o las mismas comunidades aborígenes entonces me parece que lo que deberían hacer la provincia en este caso es tratar de colaborar y ser más transparentes ante los requerimientos que se realizan ante un dato tan objetivo como son los desmontes que se realizan en Formosa siendo que esto no es una actividad esencial por lo tanto no se entiende cómo se han aumentando los desmontes en estos últimos tiempos y en estos contextos de pandemia, es preocupante. No solo los desmontes, también vemos situaciones de incendios, hemos pedido informes en el marco de la ley del manejo del fuego, sobre qué acción ha tomado la autoridad, en este caso también la provincia de Formosa, también respecto a la mortandad de peces en el Bañado La Estrella, un sinnúmero de cuestiones de daño ambiental que se están produciendo y que vemos que no tenemos respuestas concretas y eso llama la atención”, expresó.

“Acá la autoridad provincial puede decir que estos desmontes están autorizados por la Ley de Ordenamiento Territorial pero evidentemente es necesario revisar esos permisos que otorga la provincia para autorizar esos desmontes, más allá de que creo que Formosa tiene una área significativamente verde que le permite a través de la autorización de la provincia de Formosa a desmontar con esos permisos que otorga, hay que modificar la ley de Ordenamiento y revisar cada uno de los permisos que fueron otorgados con anterioridad para ver cuáles son las irregularidades o cuáles son los daños ambientales que se han causado a raíz de los desmontes”, indicó.

De la misma forma se refirió al presupuesto 2021 que contempla un crecimiento del 5,5% del PBI.

“Todos sabemos que para Formosa hasta ahora el aumento en el presupuesto es menor, obras nuevas no hay para la provincia, vamos a hacer las gestiones para que algunas partidas estén, puntualmente por ejemplo una de las que a mi me interesa es la indemnización a los beneficiarios del DNU del 5 de octubre, es importante tratar de cumplir con esa deuda histórica, el gobierno anterior dio un paso importante en ese sentido y falta culminar la etapa del efectivo pago”, explicó el funcionario nacional.

“Al tratar el estado del proyecto de presupuesto estuvo el ministro de Economía y se va a seguir con otros responsables de distintas áreas del Ministerio de Economía y puntualmente lo que nuestro interbloque está solicitando es que las sesiones sean de manera presencial y los que no pueden asistir, justificar que no lo van a poder hacer, pero que el presupuesto así como también en lo que hace a la ley de impuestos con el mal llamado de riqueza también se trate en el recinto porque son temas muy sensibles y conflictivos, esa es la postura nuestra, que cuando sean ese tipo de problemáticas se hagan con la mayor garantía posible el funcionamiento de la Cámara de Diputados”, finalizó.