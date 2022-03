Destacada actuación de Policial en el Sudamericano

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Más que aceptable fue la tarea de la Mutual Policial de Vóley en el Sudamericano de Vóley, que se llevó a cabo en Contagem, Minas Gerais, donde logró alcanzar el cuarto puesto en su primera participación en un torneo de carácter internacional. El conjunto de Formosa estuvo muy cerca de alcanzar la medalla de bronce pero cayó ante Renata Volei por 3 a 2 en el mediodía del domingo y acabo en el cuarto puesto del evento que reunió a los mejores equipos del vóley masculino en esta parte del mundo.

El debut del elenco de Martín López fue con derrota por 3 a 1 ante el propio Renata, en un juego que tuvo vital importancia para acceder a semifinales, al ganar ese primer set del juego.

El segundo choque fue ante Club San Martín de Bolivia y con un tres a cero contundente, Policial se metió entre los cuatro mejores del certamen.

Para la tarde del sábado llegaron las semis, donde los de casaca celeste le dieron batalla al poderoso Sada Cruzeiro, jugando de gran manera los dos primeros sets (25-20 y 29-27) y cayendo con algo más de holgura en el set final.

Ya en el jornada dominical y por la medalla de bronce, Policial tuvo un gran arranco y se puso 2 a 0, pero el ingreso del armador Cristiano cambió el rumbo del juego y Renata dio vuelta la historia para, por 3-2, quedarse con el último escalón del podio.

Todos los partidos

del Sudamericano

Miércoles 2 de marzo

-Volei Renata (BRA) vs Club San Martín (BOL) 3-0 (25-14, 25-16, 25-12)

-Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Club Excelsior (CHI) 3-0 (25-11, 25-15, 25-12)

Sada Cruzeiro (BRA) vs Club Atlético Bohemios (URU) 3-0 (25-11, 25-11, 25-13)

Jueves 3 de marzo

-Volei Renata (BRA) vs Mutual Policial (ARG) 3-1 (21-25, 25-22, 25-19, 25-22)

-Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Ciudad Vóley (ARG) 3-0 (25-23, 25-14, 25-19)

-Sada Cruzeiro (BRA) vs Peerless (PER) 3-0 (25-17, 25-8, 25-15)

Viernes 4 de marzo

-Club San Martín (BOL) vs Mutual Policial (ARG) 0-3 (19-25, 13-25, 13-25)

-Club Excelsior (CHI) vs Ciudad Vóley (ARG) 0-3 (15-25, 15-25, 16-25)

-Club Atlético Bohemios (URU) vs Peerless (PER) 1-3 (23-25, 19-25, 25-23, 26-28)

Sábado 5 de marzo

-Puesto 7°/8°: Club Atlético Bohemios (URU) vs Club San Martín (BOL) 3-0 (25-22, 25-9, 25-15)

-Semifinal 1: Volei Renata (BRA) vs Fiat Gerdau Minas (BRA) 0-3 (27-29, 21-25, 23-25)

-Semifinal 2: Sada Cruzeiro (BRA) vs Mutual Policial (ARG) 3-0 (25-20, 29-27, 25-16)

Domingo 6 de marzo

-Puesto 5°/6°: Ciudad Vóley (ARG) vs Peerless (PER) 3-0 (25-22, 25-10, 25-22)

-3° puesto: Volei Renata (BRA) vs Mutual Policial (ARG) 3-2 (21-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-11)

-Final: Sada Cruzeiro (BRA) vs Fiat Gerdau Minas (BRA) 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Los jugadores que viajaron fueron: Alejandro Araya, Rodrigo Ocampo, Carlos Mosquera, Ramsés Cascu, Alexis Nocenti, Tomás Rodríguez, Marcos Meana, Axel Mendoza, Pablo Rivero, Leandro Niz, Gastón Ortiz, Germán Gómez, Marcos Cabrera y Maximiliano Quiñónez.

El resto de la delegación estuvo integrado por el Mánager Carlos Rojas, el Entrenador Martín López, el asistente Fernando Galeano, el estadista Sergio Domínguez, el Preparador Físico Maximiliano Cerquetti y Flavio Veron, Director de Competencia.

Desde este jueves, el equipo que representa a Formosa en la elite del vóley nacional jugará en Mar del Plata, el cuarto Tour de la Liga Argentina de Vóley 21 / 22.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp