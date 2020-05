Detuvieron a un docente de un colegio primario de Villa Devoto por pedofilia: lo encontraron en la cama con un alumno de 14 años

Compartir

El profesor de Lengua fue arrestado en su domicilio ayer por la noche. Los padres de otro estudiante de 12 años lo denunciaron luego de que le enviara al chico una foto aberrante por teléfono.

A., de 50 años, docente de la Escuela Primaria N° 23 de Villa Devoto, fue arrestado anoche por la Policía de la Ciudad en su casa de la zona de Villa Real. Los efectivos irrumpieron en su casa junto a miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del fuero contravencional porteño, con órdenes de la fiscal Daniela Dupuy, cabeza de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, que llevó a la cárcel al ex pediatra del Garrahan Ricardo Russo, una de las mayores expertas en investigar delitos sexuales y producción de pornografía infantil en el país. La Policía se encontró con algo aberrante: un chico de 14 años estaba en la cama con él, confirman fuentes de la investigación a Infobae.

Ese chico, confirman fuentes, es su alumno en la Escuela N° 23.

Al docente, cuyo nombre es mantenido en reserva por las autoridades para preservar las identidades de sus posibles víctimas, lo habían denunciado el sábado pasado los padres de otro chico, uno de sus alumnos, que tiene apenas 12 años. El chico, confirman las fuentes, les había contado cómo su profesor le envió una foto de su miembro erecto.

El menor encontrado en la cama con el profesor fue puesto a resguardo. Atravesará, probablemente, una cámara Gesell. El profesor fue enviado a una celda.

La fiscal Dupuy pedirá su indagatoria y su prisión preventiva y efectiva dentro de un penal, no dentro de su casa. La imputación en su contra: grooming, suministro de pornografía infantil agravado por ser la víctima menor de 13 años y abuso sexual infantil. Se cree también que les envió material prohibido a niños. Cristina Lara es la magistrada a cargo del expediente. El caso está en pleno trámite: las medidas continúan y se esperan varias declaraciones testimoniales además de pericias.

El caso del docente, por otra parte, no es el único investigado por la fiscal Dupuy en tiempos recientes. Poco antes del comienzo de la cuarentena, había ordenado la detención de un hombre de 31 años oriundo de Moreno, en ese entonces enfermero pediátrico en el Hospital Pedro Elizalde. Fue acusado de producir pornografía infantil, luego de que encontraran en uno de sus teléfonos una foto de una bebé de dos años con síndrome de Down evidentemente hospitalizada, con tubos conectados a ella. En la imagen se ve el miembro de un hombre adulto. Su investigación se desprendía de una causa más grave: fue detenido por la Policía Federal en enero de 2019 en su casa en Moreno luego de que apareciera en un sitio de pornografía amateur donde se lo ve abusando de su hijastra adolescente. El propio hermano del enfermero, que trabaja según registros en centros de salud, fue acusado de filmarlo.

Lo que dijo la hijastra cambió todo. Aseguró, según documentos judiciales a los que accedió Infobae, que las relaciones con su padrastro y su hermano fueron consentidas. Tenía 16 años en ese entonces. El artículo 120 del Código Penal habla de un libre consentimiento en personas de 16 años de edad o mayores: los análisis psicológicos convalidaron que existió un consentimiento efectivamente.

Sin embargo, los teléfonos que le incautaron fueron remitidos a la fiscal Daniela Dupuy. Le encontraron, entre otras cosas, afiliaciones a grupos de Telegram donde se intercambia material de abuso sexual infantil de forma abierta.

De vuelta al docente de Villa Devoto, la Justicia cree que el chico que estaba en su cama no sería su única víctima: las autoridades del colegio ya recibieron el pedido de su lista de alumnos.