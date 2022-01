Detuvieron al hijo del músico Antonio Ríos: está acusado de abusar de su sobrina de 8 años

Compartir

Daniel Ríos, hijo del cantante de cumbia Antonio Ríos, fue detenido el sábado por la noche en Lomas de Zamora, acusado de abusar sexualmente de una nena de ocho años en 2017. En la denuncia se reveló que la amenazó a la menor: “Si vos contás algo, yo mato a tu mamá”, le dijo.

Ríos tiene 32 años, es efectivo de la Policía de la Ciudad y había sido denunciado por los padres de la víctima a fines del año 2020. En la denuncia lo acusan de haber abusado sexualmente en varias oportunidades de la sobrina de su pareja de aquel momento.

El oficial fue interceptado el sábado en una estación de servicio ubicada en la calle Lisandro de la Torre y el ex Camino Negro por efectivos de la Policía bonaerense. El hijo de Antonio Ríos quedó detenido en la DDI de Esteban Echeverría, imputado por el delito de “abuso sexual agravado por tratarse de una menor de 18 años, sometimiento grave con acceso carnal”.

A su vez, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad dispuso iniciarle un sumario administrativo y separarlo de la fuerza. La causa fue tomada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 especializada en Delitos Sexuales del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Luciana Nini.

Según consta en el informe policial, los abusos se habrían producido en la planta alta de la casa de los abuelos maternos de la víctima, hogar en el que vivía el hijo de Antonio Ríos. Luego de atacar a la menor, el imputado la amenazaba para que no le contara nada a sus padres.

La madre de la nena de ocho años contó años atrás en una entrevista con Crónica Tv que el policía la amedrentaba con su arma reglamentaria. Allí también detalló cómo se enteró de los abusos de Daniel Ríos hacia su hija.

“Mi mamá (la abuela de la menor) la había mandado a buscar una sal para cocinar y ahí fue la primera vez. Y después se repetía. Él la amenazaba con el arma de que si me contaba algo me iba a matar”, relató Lorena en aquel momento.

Tres años después de los ataques de Ríos, a fines de 2020, la nena (ya con once años) se animó a contar los abusos que sufría por parte de su tío político. Inmediatamente, los padres de la víctima realizaron la denuncia, y aclararon que “fueron varias veces” las ocasiones en las que Daniel Ríos abusó de la menor.

