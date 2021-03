Detuvieron ayer a un segundo sospechoso en la causa por la desaparición del joven Tehuel

Compartir

Linkedin Print

La Policía Bonaerense detuvo ayer a un segundo sospechoso en el marco de la búsqueda de Tehuel De la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo último, cuando fue hasta la localidad bonaerense de Alejandro Korn a una entrevista laboral a la casa de un conocido, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Se trata de un carrero de apellido Monte, acusado por la fiscal de la causa, Karina Guyot, quien lo indagará por el delito de encubrimiento en concurso real con falso testimonio. Fuentes judiciales y policiales informaron que por el caso ya había sido detenido Luis Alberto Ramos, de 37 años, por lo que ya son dos los imputados en el marco de la investigación por la desaparición de Tehuel.

”El carrero había declarado que no lo había visto y tenemos la certeza que lo vio y que estuvo con él”, precisó a Télam un investigar de la causa. Según las fuentes, la fiscal Guyot ayer por la mañana pidió la detención de Monte y el juzgado de Garantías lo convalidó. El allanamiento se realizó en el domicilio del carrero ubicado en la calle Frías al 800 en Alejandro Korn, donde hoy continuaban los rastrillajes.

En tanto, familiares y amigos de Tehuel realizaron una nueva marcha en reclamo de la aparición del joven, que el viernes cumplió 22 años.

El joven, que vive en San Vicente, fue visto por última vez el 11 de marzo pasado cerca de las 19, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó. Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal Guyot desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla al 1200 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente. Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven. Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

La fiscal Guyot solicitó la colaboración de la Policía Federal Argentina para disponer de georradares y perros especialistas en búsqueda de personas. A través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, se sumaron los efectivos, que estaban a disposición de la investigación desde el 20 de marzo, agregaron fuentes vinculadas al operativo. Además se enviaron a la zona cuatro canes rastreadores de la Policía Federal Argentina y un georradar de la Gendarmería Nacional para emplear en rastrillajes en áreas delimitadas.

Además, Verónica Alarcón, hermana de Tehuel, pidió la presencia en el lugar del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al tiempo que grupo de vecinos comenzó a cortar los principales accesos a Alejandro Korn en reclamo por la aparición del joven.

“La fiscal me pidió que pare a todos los vecinos, que iban a llegar efectivos para rastrillar con animales, pero a mí nadie me dijo nada y como familia tenemos que saber. Acá no hay ningún efectivo. Yo pido que venga Berni, no voy a hablar más con la fiscal” la joven.

Desde el martes por la noche, vecinos y allegados a Tehuel comenzaron por su cuenta a rastrillar zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita, de la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

Compartir

Linkedin Print