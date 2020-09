Día del Estudiante: 14 provincias preparan controles para impedir aglomeraciones

Compartir

El lunes empieza la primavera y se celebra el Día del Estudiante, aunque este año no debería haber festejos multitudinarios ni reuniones que superen las 10 personas en la mayor parte del país, por lo que 14 provincias se preparan para controlar los desplazamientos y evitar aglomeraciones, según indicaron las autoridades.

En Bahía Blanca, personal de la municipalidad realizará este fin de semana y el próximo lunes tareas de concientización y prevención para que los vecinos que “entiendan que el 21 de septiembre es el día de Trabajador de la Sanidad y nunca mejor momento para festejarlo que cuidándonos más”, según pidió el secretario de gobierno bahiense, Adrián Jouglard.

La municipalidad de Punta Alta restringirá el acceso al balneario bonaerense de Pehuén Có hasta el lunes 21; al tiempo que el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, habilitó el parque municipal para los festejos del Día del Estudiante y la Municipalidad de La Plata realizó demarcaciones de círculos en parques y plaza para que la gente cumpla el distanciamiento.

En Córdoba el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) determinó que para este fin de semana, incluido el lunes 21 de setiembre, no están permitidas las reuniones sociales ni familiares, por lo tanto las propuestas para el Día de la Primavera y del Estudiante se reducen a espectáculos virtuales como el que desarrollará la ciudad mas turística de la provincia, Villa Carlos Paz, desde el boliche Keops. Además, se montarán controles en los ingresos, balnearios y costanera para evitar aglomeraciones, advirtió a la prensa el secretario de Gobierno municipal, Darío Zeino, mientras que en la capital de Córdoba la restricción es similar y el Gobierno propuso una “Primavera en casa”, que se transmitirá el domingo desde el Teatro de la Ciudad de las Artes.

Por su parte, el Gobierno de Santa Fe dispuso operativos para el fin de semana y el próximo lunes: “Patrullaremos los espacios más concurridos de la ciudad”, dijo el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Butos, mientras que el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, anticipó que “se aumentarán los controles pero necesitamos de un compromiso colectivo para darle un respiro al sistema sanitario”. En Mendoza, las autoridades provinciales resolvieron endurecer los controles vehiculares en los accesos de parques, plazas y paseos a partir de este fin de semana ya que la provincia se encuentra en fase de distanciamiento y, si bien está habilitado el turismo interno, no se alquilará cabañas a grupos de amigos.

En San Luis, si bien se contempló la posibilidad de realizar con protocolos la tradicional y masiva fiesta del estudiante en las localidades de El Trapiche y La Florida, hoy el estatus sanitario demanda que se prohíban las reuniones y el turismo interno, debido al rebrote de casos.

También en Jujuy la situación es delicada por lo que la Fiesta Nacional de los Estudiantes este año no tendrá su desarrollo habitual por la pandemia y el ente organizador programó actividades virtuales y una pintada con cupo de dos estudiantes por colegio.

En paralelo, la Policía de Jujuy planificó tareas de prevención para este fin de semana: “Vamos a reforzar los recorridos barriales”, dijoel secretario de Seguridad de Jujuy, Tejerin.

También la Policía de Tucumán desplegará un operativo durante el fin de semana que se reforzará el lunes con controles fijos y móviles en los espacios públicos, bares y restaurantes, rutas y en lugares específicos como, los parques Guillermina y 9 de Julio.