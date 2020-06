Día del Padre: comercios apuestan a mejorar ventas con promociones

Compartir

Ante el difícil panorama comercial por el que atraviesan, debido a la pandemia de coronavirus que obligó a realizar el cierre total de los negocios durante unos meses debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, comerciantes de los distintos rubros que tienen locales en la ciudad esperan con ansias repuntar las ventas esta semana, antes de la llegada del Dia del Padre que se celebra el domingo 21 de junio.

Ante ese escenario, ofrecen diversas promociones y descuentos, la mayoría a través de ventas online con el fin de obtener buenas ganancias por primera vez en lo que va del año.

Es así que se pudo ver comercios de indumentaria, zapaterías, de ventas de productos electrónicos, celulares, elementos para la pesca y demás ofrecer diversas promociones y descuentos en pagos en efectivo, con débito como también cuotas sin intereses abonando con diferentes tarjetas.

Los comerciantes se mostraron expectantes luego de tantos meses sin lograr vender, aunque reconocen que los tiempos están difíciles más que nada porque los clientes, por temor a lo que depara el futuro, compran “lo justo y necesario” para evitar quedarse sin dinero. Aunque reconocen que el Día del Padre es una de las fechas de todo el año en la que mejores ventas tienen y es por ello que apuestan una vez más a lograr el repunte.

“Desde que empezó el mes tenemos los carteles con los descuentos que ofrecemos pagando en efectivo sobre todo, muchos tuvimos que bajar precios y hacer descuentos interesantes porque sabemos que está muy difícil la cosa y debemos sobrevivir. Esta fecha es una de las más especiales del año donde la gente a pesar de la situación crítica quiere agasajar a los padres de familia y se ‘permiten’ ese gasto”, explicó una comerciante.

“Nosotros nos dedicamos a la venta de ropa de hombre desde hace años y esta vez por el tema de la cuarentena y demás no pudimos recibir todas las cajas que habíamos pedido, solo recibimos la mitad así que con eso nos estamos arreglando y como vemos que de a poco se va moviendo, primero pusimos en ofertas las camperas, los cubre cuellos, poleras y todo lo que sea más de invierno antes de que se termine la temporada que en Formosa es muy corta”, acotó.

Asimismo señaló que comprando en efectivo hay descuentos de hasta el 50% en prendas elegidas, pero también tienen hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito, 30% de descuentos en jeans, camperas de cuero, boinas y demás. “Desde el jueves de la semana pasada que la gente empezó a entrar y a comprar, se va moviendo de a poco pero se vende, en esta situación tan única no nos podemos quejar, que el cliente entre ya es bueno para nosotros y por eso esperamos que esta semana vendamos más para salvar al menos lo de estos meses”, explicó.

Seguidamente otro comerciante del rubro electrónico contó que si bien tienen algunos problemas con el stock, debido a que no ingresan todos los pedidos que realizan a causa de la cuarentena, están teniendo buenas ventas en relación a los equipos con los que cuentan ya sean celulares, notebooks o tablets. “Nosotros desde que fuimos exceptuados y abrimos las puertas estamos trabajando bien, ahora se empezó a mover un poco más porque ya llega el Día del Padre y la gente directamente viene a comprar, como tenemos una página donde subimos los productos con los precios, la gente averigua antes y ya viene directamente con el efectivo o con la tarjeta que va a pagar así que es bastante rápida la atención”, destacó.

“Todos estamos cumpliendo a rajatabla el protocolo, tenemos alcohol en gel en la entrada y todos deben venir con barbijo, esta semana será clave para nosotros y ojalá podamos sacarle provecho, el formoseño es bastante regalero, no deja pasar fechas tan importantes y confiamos en eso, en que la gente va a venir a comprar”, dijo esperanzado.

También los rubros de ferretería, de productos para la pesca como del sector deportivo apuestan a un aumento en las ventas. “Si bien nosotros tenemos el 90% del local con elementos relacionados a la pesca, para esta fecha hemos traído todo lo referido a los sets para los asadores, desde cuchillos, delantales, platos, ofrecemos más que nada en redes sociales y los vendedores vienen cuando ya están seguros de la compra. Como fue feriado hubo menos movimiento de clientes, pero creo que desde este martes va a ser más movidita la cosa, rogamos que sea así”, expuso otro comerciante consultado.