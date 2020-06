Piden reductores de velocidad para esquina “peligrosa” del barrio Parque Urbano I

Compartir

Linkedin Print

El domingo al mediodía, en la intersección de las calles Arenales y Matacos del barrio Parque Urbano I ocurrió un accidente de tránsito cuando un motociclista que circulaba por la zona colisionó contra un vehículo. El hombre quedó tendido en el suelo y fue derivado a un nosocomio para una mejor atención debido a que no podía pararse tras el impacto.

Vecinos de la zona, en diálogo con el Grupo de Medios TVO manifestaron su preocupación tras el siniestro, ya que según manifestaron, el sector es muy transitado diariamente y si bien no han ocurrido accidentes de manera constante, el “peligro siempre está” debido a que circulan a muy alta velocidad y no frenan en las esquinas.

“Nuestro barrio es muy tranquilo, pero todos los vecinos de este sector vemos cómo pasan a toda velocidad ya sean autos, motos, camionetas, es una cosa de todos los días donde frenan cuando ya están prácticamente pasando así que mucho no me sorprende este accidente, sí creo que alguna medida se tiene que tomar. Hay muchos chicos, perros que por ahí los vecinos dejan salir un rato y en cualquier momento pueden ser atropellados por esta gente que piensa que nuestras calles son una pista de carrera”, dijo una vecina de la zona.

“Hace unos años ya había pasado que un motociclista chocó a un nene del barrio que andaba en bicicleta, estas son todas calles de tierra y no entiendo la necesidad de manejar a toda velocidad. Todo el tiempo se sienten frenadas y es porque al llegar a la esquina, ya casi al borde del choque, recién frenan. Ya hubo otros casos donde los motociclistas caen al frenar de repente, todo por un tema de andar rápido, no hay otra explicación”, acotó otro poblador del sector.

Los vecinos además coincidieron que se da la misma situación en la intersección de la calle Matacos con la Coronel Bogado donde los siniestros viales son más constantes puesto que hay mayor circulación vehicular ya que la calle Bogado está asfaltada.

Ante esta situación y debido a la alta peligrosidad para los pobladores del sector como también de quienes circulan, los vecinos pidieron la colocación de lomos de burro tanto en la calle Matacos como en Arenales. “Tenemos el Mercado Frutihortícola a solo cuadras de acá y por eso pasan muchas camionetas todo el tiempo, incluso hace poco una chocó contra un vecino del barrio que iba en su moto. Al creer que esta es una calle de tierra todos se relajan y van a toda velocidad, pero no es así, es transitada y muy peligrosa, no queremos que haya más accidentes y por eso pedimos una solución, algún lomo de burro o señalización deben poner”, pidió otro habitante.

“Es otra zona donde pasa lo mismo y si no se toman medidas en cualquier momento va a ser tarde, nadie respeta nada, no hay ningún semáforo, ni un lomo de burro, un cartel o algo que los advierta, nuestro barrio es pequeño y muchas cuestiones no se tienen en cuenta como el tema del tránsito, acá necesitamos respuestas a nuestros reclamos”, expresó otro poblador.