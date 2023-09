Diego Leuco recordó una estafa que sufrió en Dubai: la Ferrari que cambió sus vacaciones

Diego Leuco relató una extraordinaria experiencia durante sus vacaciones en Dubai, que había planeado con entusiasmo hace un año y medio. El periodista narró una situación compleja relacionada con el alquiler de un automóvil y cómo trató de manejarla sin dificultades, solo para descubrir que la situación lo seguiría hasta la Argentina.

“Unas vacaciones, me fui a Dubai y dije: ‘Me voy a dar todos los gustos’”, comenzó su relato el conductor de Antes que nadie de Luzu TV. El periodista expresó su enorme deseo de cumplir un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo en Emiratos Árabes Unidos. “Estaba obsesionado con que, alguna vez en mi vida, quería manejar una Ferrari”, comentó emocionado. Pero jamás se imaginó que cumplir este deseo le costaría tanto dinero y dolores de cabeza.

Leuco continuó su relato: “Eran caras. Hasta que en un momento, caminando por las calles de Dubai, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un centro comercial”. Fue entonces cuando decidió consultar al propietario para alquilar el vehículo, sin pensar mucho en lo arriesgado que era.

La condición para llevarse la Ferrari era que debía entregarle el pasaporte al empleado. Emocionado por cumplir con su sueño, Leuco no pensó en lo que estaba haciendo: “Le di mi pasaporte, yo pensando que iba a anotar algunos datos. Pero lo guardó en el cajón. ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari”.

El periodista procedió a inspeccionar el vehículo, tal como lo había solicitado el empleado, para confirmar que no hubiera ningún daño en el automóvil. “No tenía nada. Al día siguiente, fui a devolverlo. El tipo mandó a alguien que no era él a revisarlo, y cuando regresó hizo un gesto negativo y me dijo que estaba rayado”, relató Leuco con sorpresa.

El conductor explicó que había sido muy cuidadoso con el vehículo: “¿Sabes cómo la cuidé? Era como la parte inferior del chasis, que va pegada al suelo, y obviamente estaba rayado. El tipo tenía un video mío revisando la Ferrari y una foto mía pasando justo por ese lugar”. Fue entonces cuando el empleado le dijo que debía pagar un dinero por el supuesto daño.

“Me dijeron que eran dos mil dólares. En un momento de enojo, golpeé la mesa y se rompió un pedazo. Me dijeron que llamarían a la Policía, y yo comencé a llorar en ese momento. Le dije: ‘Es mucho dinero en mi país’”, continuó Leuco. A pesar de la queja y el llanto, el empleado no se conmovió para nada y le siguió exigiendo el pago hasta que el periodista debió ceder.

Finalmente, Leuco llegó a un acuerdo en medio de la estafa que experimentó en Dubai. “Arreglé pagar mil dólares. Lo pagué con tarjeta y me devolvieron el pasaporte. Cuando regresé a Argentina, llamé al banco, informé sobre la estafa y dije que desconocía la compra”, manifestó el conductor.

En un principio, Diego imaginó que de esta manera había solucionado el problema y que recuperaría los dos mil dólares. Aunque, nunca pensó que esta acción de desconocer la compra le generaría más gastos, ya que el problema no quedó ahí. Unas semanas más tarde, le llegó una notificación desde Dubai. De esta manera, la historia tuvo un giro inesperado para el periodista.

“Cuatro meses después, recibí una carta en árabe y el banco también. Lejos de hacer un buen negocio con la tarjeta, perdí, porque para el momento en que tuve que pagar, en Argentina, todo había subido considerablemente y terminé pagando mucho más caro”, cerró Diego Leuco.

