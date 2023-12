Diego Martínez renunció a su cargo de DT en Huracán y espera la oferta formal del ‘Xeneize’

El ex DT de Tigre decidió dejar su puesto de trabajo para estar libre para negociar con Boca Juniors, según le reconocieron fuentes a Doble Amarilla. Había llegado al club de Parque Patricios en junio, de la mano de Daniel Vega, director deportivo «Quemero». Su salida sorprendió a propios y extraños, más que nada porque la pretemporada para el 2024 estaba planificada.

Diego Martínez se desvinculó de la dirección técnica de Huracán, luego de presentar la renuncia en una reunión con la dirigencia del club. El ex DT de Tigre había agarrado el cargo en julio, cumplió con el objetivo de salvar del descenso al “Globo” y quedó eliminado de la Copa de La Liga que está en curso ante Platense, en los penales. Tenía contrato vigente hasta junio de 2024.

Martínez, de 45 años, se reunió con el presidente del club, David Garzón, y el secretario deportivo, Daniel Vega, para comunicarles su intención de dejar el cargo ya que recibió sondeos de Boca Juniors.

Esta sería la segunda vez que un entrenador del «Globo» pasa directamente al «Xeneize» luego del caso de Gustavo Alfaro en diciembre de 2018. En ese entonces esta decisión fue muy mal vista por el público “Quemero”.

El ex DT “Matador”, que también fue buscado por Boca en abril de este año, estuvo al frente del equipo en 23 partidos, con un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas. Su arribo se dio de la mano del secretario deportivo Vega, quien apenas asumió tuvo que reemplazar a Sebastián Battaglia.

En Copa Argentina, el «Globo» pasó de fase tras derrotar a Instituto (2-0) pero luego fue eliminado en cuartos de final ante Estudiantes de La Plata (1-3).

El último partido fue el pasado sábado por los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Platense en San Juan con empate 1-1 en tiempo reglamentario y posterior eliminación por penales.

Huracán ya tenía planificada la pretemporada con Martínez al frente del plantel, pero tal como había dicho el presidente Garzón, el DT no tenía cláusula de salida en el contrato.