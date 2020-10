Diego Schwartzman no pudo ante la jerarquía de Zverev y cayó en la final del ATP 250 de Colonia

Compartir

Diego Schwartzman no pudo hacerle frente al máximo favorito y séptimo del ranking mundial, el local Alexander Zverev, en la final del ATP 250 de Colonia 2. El Peque se vio opacado por la jerarquía de su rival y cayó por 6-2 y 6-1 en Alemania.

En el comienzo de la final, ambos singlistas comenzaron haciéndose fuertes con su saque, pero quien falló primero fue el Peque que cuando tuvo la posibilidad de ponerse 3-3, dejó pasar la oportunidad y permitió el quiebre de Zverev. Luego, el local iba a conseguir un nuevo game con el servicio de su rival y de esta manera adelantarse 5-2. De esta manera, en 38 minutos de juego, el segundo preclasificado del certamen consiguió quedarse con el parcial por 6-2.

El segundo set se desarrolló casi como una réplica del primero. El argentino parecía hacerse fuerte con su servicio, pero claudicaba cuando Sacha alargaba la disputa de los puntos e imponía su juego. Fue así, que el teutón volvió a quedarse con dos juegos de saque de su rival y se adelantó rápidamente 5-1. No conforme con sus dos quiebres conseguidos, Zverev volvió a doblegar al Peque y se selló la victoria con un contundente 6-1.

De esta manera, el joven de 23 años sumó así su décimo tercer trofeo de su carrera y el segundo de forma consecutiva en Colonia, ya que se había consagrado en el mismo certamen la semana anterior, cuando también se celebró el ATP 250 de la ciudad alemana. El pasado 18 de octubre, Sacha había vencido al canadiense Felix Auger-Aliassime por doble 6-3 para quedarse con el torneo.

Por el otro lado, el Peque no pudo coronarse en lo que fue su tercera definición en la temporada actual. El actual número 9 del mundo disputó este año las finales del ATP de Córdoba, que perdió contra el chileno Cristian Garín, y del Masters 1000 de Roma, donde no pudo frente al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, tras eliminar en la instancia anterior a Rafael Nadal (2) por primera vez en su carrera.

Luego de un histórico Roland Garros, donde llegó a las semifinales, el argentino se había entusiasmado con lograr el título en territorio germano, ya que los antecedentes frente a Zverev lo aventajan con dos triunfos y una derrota (le ganó en Kitzbühel en 2014 y en el US Open 2019, pero cayó en el Masters 1000 de París de 2018). Sin embargo, ahora el historial quedó igualado entre los tenistas

Schwartzman suma siete finales en su haber y tres títulos: Estambul 2016, Río de Janeiro 2019 y Los Cabos 2019. Y hoy buscará una nueva corona.

La agenda del Peque continuará en Austria, ya que en el cuadro del ATP 500 de Viena el sorteo estableció que debutará ante Dusan Lajovic en la ronda inicial, que comenzará este lunes. El porteño surgido de Náutico Hacoaj comenzará su participación en el certamen que se jugará sobre superficie rápida y bajo techo ante el serbio (25), un rival al que le ganó tres veces, en Estambul 2017, y las ediciones 2018 y 2020 del Abierto de Australia, y con el que perdió en una ocasión, en la serie de Copa Davis jugada en el predio de Tecnólopolis en 2015, que Argentina le ganó a Serbia.

En el caso de avanzar a los octavos de final, el Peque se encontraría con el ganador del cruce que animarán el polaco Hubert Hurkacz (31) y un tenista surgido de la clasificación.

El ATP 500 de Viena repartirá premios por 1.550.950 euros y tendrá como favorito a Novak Djokovic (1), mientras que el segundo cabeza de serie será el austríaco Dominic Thiem (3), quien además defenderá el título; el tercero es el griego Stefanos Tsitsipas (5), el cuarto el ruso Daniil Medvedev (6), el quinto su compatriota Andrey Rublev (8) y el sexto Schwartzman (9).

El certamen vienés se juega desde 1974 y el único argentino que alzó el trofeo a lo largo de la historia fue el tandilense Juan Martín Del Potro, quien se coronó campeón en la edición de 2012.