Diego Schwartzman no pudo ante Ruud y se despidió de Indian Wells

El Peque mostró sensaciones positivas, pero no le alcanzó ante el 4 del ranking.

El paso de Diego Schwartzman (38°) por el Masters 1000 de Indian Wells llegó rápidamente a su fin. Si bien se retirará del desierto californiano con la sensación de que pudo quebrar una racha de cinco derrotas consecutivas y de que elevó su nivel, se tuvo que despedir del torneo en la segunda ronda del torneo, tras haber caído ante Casper Ruud (4°) por 6-2 y 6-3 en 1h28m.

A pesar de que el noruego venía atravesando también un comienzo de año irregular, sin demasiadas victorias, se mostró con mayor soltura en su presentación en el primer Masters 1000 del año. Y estuvo bien dispuesto y poco errático. De hecho, cometió siete tiros ganadores más y ocho errores no forzados menos que su rival.

Las dos grandes claves del triunfo del jugador europeo pasaron por la diferencia del juego con el saque, dado que los porcentajes de primeros y de puntos ganados con ese golpe fueron superiores, y por las chances de quiebre aprovechadas por un lado y el otro. El Peque no aprovechó la única oportunidad generada, mientras que Ruud siempre se llevó algo cuando puso en aprietos al argentino (consiguió tres de cinco).

Con esta derrota, Schwartzman, que viene de cambiar al preparador físico de su equipo de trabajo (Martiniano Orazi fue reemplazado por Nacho Menchón), deberá esperar hasta el cierre del campeonato para ver en qué posición del ranking quedará antes del comienzo de Miami. Si bien por ahora marcha 38°, hay varios tenistas que podrían superarlo en caso de una buena actuación en Estados Unidos.

Schwartzman, que venía de perder los cuatro partidos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo, acumula dos triunfos y seis derrotas en lo que va de este 2023. Sin embargo, en sus últimas tres presentaciones demostró que aún cuenta con el nivel para dar pelea en el circuito.

Tras la caída de Schwartzman, aún quedan en camino cuatro argentinos en el cuadro principal del torneo. De hecho, Pedro Cachín enfrenta a Alexander Zverev, Sebastián Báez a Rinji Hijikata, Francisco Cerúndolo a Jack Sock y Guido Pella a Tallon Griekspoor.

Relacionado