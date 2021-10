Diego Schwartzman volvió a ganar y está en semis en el ATP 250 de Amberes

Compartir

El Peque se impuso al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4 y 6-2 y sigue en carrera en el ATP 250, que lo tiene como segundo preclasificado.

El argentino Diego Schwartzman (13 del ranking mundial) dio un nuevo paso hoy en el ATP 250 de Amberes, Bélgica, torneo que se desarrolla sobre superficie dura y que reparte 584 mil euros en premios.

El Peque, segundo preclasificado, se impuso con mucha autoridad al estadounidense de origen japonés Brandon Nakashima (79) por 6-4 y 6-2 y está en semifinales, donde se medirá contra el vencedor del partido que sostendrán el estadounidense Jenson Brooksby (70) y Alejandro Davidovich Fokina (44).

La otra semi la jugarán el italiano Jannik Sinner (13), máximo favorito al título, y el sudafricano Lloyd Harris (32).

Schwartzman busca su primer título en el ATP 250 de Amberes, que se empezó a disputar en 2016 y en el que fue dos veces finalista.

En la edición inaugural perdió la definición contra el francés Richard Gasquet por 7-6 (4) y 6-1 y un año más tarde lo frustró Jo-Wilfried Tsonga, también en sets corridos pero por 6-3 y 7-5.

Si no se vacuna, Djokovic

no podrá jugar en Australia

Novak Djokovic no podrá entrar en Australia para defender su título, a menos que esté completamente vacunado contra el coronavirus. Así lo confirmó dijo este miércoles el ministro de Inmigración del país.

El número uno del mundo, que está empatado con Roger Federer y Rafa Nadal con 20 títulos de Grand Slam, negó información respecto de si se vacunó o no contra el covid-19 y expresó que no está seguro de que vaya a defender su corona del Abierto de Australia.

Con el fin de aclarar los requisitos de visado de Australia, el ministro de Inmigración del país, Alex Hawke, dijo que los jugadores extranjeros tendrían que haber recibido las dos dosis de la vacuna para jugar el Grand Slam australiano en Melbourne Park en enero.

«Tendrán que estar doblemente vacunados para visitar Australia. Es una aplicación universal, no sólo para los tenistas. Quiero decir que todo visitante de Australia tendrá que estar doblemente vacunado», dijo Hawke a la radio Australian Broadcasting Corporation.

«No tengo un mensaje para Novak. Tengo un mensaje para todos los que deseen visitar Australia. Tendrán que vacunarse dos veces».

