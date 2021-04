Diego Topa contó detalles de su vida como papá: “Mitai me mira por la tele y me reconoce”

Compartir

La estrella infantil de Disney está en pareja y tiene una hija de un año y cuatro meses que nació por método de subrogación de vientre.

“No es fácil cortar fiambre. De la paleta quedaba pedacitos… Y me los iba comiendo. Me vieron por la camarita”, contó entre risas Diego Topa sobre su experiencia laboral en un supermercado chino. Fue en Los Mammones, el programa de Jey Mammon por América y para que tanto el conductor como los panelistas, Gabriel Schultz y Silvina Escudero se rían con la anécdota. “Empecé estudiando teatro a los trece años. Un domingo se lo dije a mi viejo. Abrí la revista Teleclic… En mi casa en mango costaba… Elegí una escuela de teatro, la más barata. Y me anoté con Esteban Mellino, el profesor Lambetain”, contó la estrella infantil de Disney, que además se recibió de técnico químico antes de ser actor.

Contó que Carlitos Balá le dijo que lo que está haciendo hoy es su “jubilación del amor” y que a Panam la quiere mucho y que fue muy cariñosa con él cuando se convirtió en papá. Dijo que es amigo de Érica Rivas, Nicolás Cabré y Christian Sancho. Y que a Disney viajó por primera vez en el año 2000 y que después volvió “un montón de veces”.

Diego, que está en pareja, recordó que el 21 de enero del 2020 se convirtió en papá de Mitai gracias al método de subrogación de vientre. “Me cambió todo. Llegó para llenar de amor nuestra vida. Tiene una luz. Es hermosa. Me mira en la tele y me dice ‘papá’. Me reconoce. Uh, el pediatra me dice ‘cero pantalla’… Se está enterando ahora”, relató Topa y contó que era fanático de El Chavo del Ocho y de Quico.

Cuando Jey le preguntó qué lo emociona, Topa no dudó. “Mi hija me emociona. Fue algo soñado… Verla reír, es lo más hermoso que me pasó. Me derrito”, aseguró y detalló: “La tuve por subrogación de vientre en Estados Unidos, dónde es legal”. Consultado sobre lo que había costado el tratamiento, recordó: “Hay miles de cosas, estudios médicos… Cuatro años de trámites”. Y en este sentido aseguró: “Desde que soy chiquito quería ser papá”.

Agregó que la iniciativa surgió como algo concreto durante una gira en México, en casa de unos amigos. “En un momento me entregué y quise que sea cuando tuviera que ser”. Pero además contó que al ver a su hija, no lo podía creer. “Nos vamos a acompañar toda la vida juntos”, pensó al tenerla en brazos y detalló orgulloso que su hija desde los seis meses duerme en su cuna.

Hace casi un año, cuando la beba todavía tenía meses, en charla con Teleshow, Diego Topa había contado cómo fue el nacimiento de la bebé: “Fue una travesía. Estaba grabando El ristorantino de Arnoldo, el programa nuevo que estaba haciendo para Disney, y habíamos decidido adelantar todas mis escenas lo más que se pudiera. Terminaba de grabar el 15 de enero y el 6 me suena el teléfono y me dice la mujer subrogada que tenía que viajar urgente porque ya estaba con dilatación. Aceleramos todo y nos fuimos esa misma noche. Teníamos preparadas las valijas, por las dudas. Después ella, Mitai, decidió quedarse un tiempito más, así que nos quedamos esperándola. Fuimos a los monitoreos y nos retrasaron el parto para la fecha pautada, que en principio era el 29 de enero”.

Y en ese entonces, sobre la mujer que llevó a su hija en el vientre agregó: “Es una persona maravillosa con una familia increíble, tenemos una relación hermosa. Obviamente, seguimos en contacto. Los que me conocen saben cómo soy, mi forma de conectarme con la gente y lo cariñoso y lo respetuoso que soy. Es un acto de amor puro el poder acompañar a personas con ganas de soñar ser papás y que, por ahí, no tienen la posibilidad. Siempre estuvo contándonos el paso a paso, me mandaba fotitos de cómo iba la panza, si pateaba, si no la dejaba dormir, el minuto a minuto. Con la gira y la grabación del programa, en el último tramo no había podido venir. Había venido antes a unos monitoreos y había visto su carita por la ecografía 4D, pero ya a lo último estuve a full y estaba medio sensible: quería estar. Pude conocer a toda su familia y creo que Mitai recibió todo su cariño. Estamos súper contentos”.

