Nadia Podoroska se bajó del WTA 250 de Bogotá

Nadia Podoroska (48ª) confirmó que no participará del WTA 250 de Bogotá por los dolores que viene teniendo en su cadera. La argentina, que se estaba entrenando en Colombia para llegar en óptimas condiciones, partía como máxima favorita al título y había ganado este certamen en la modalidad de dobles en 2017.

La rosarina se comunicó con la organización del torneo y le explicó: “Venía arrastrando una molestia y vine a Bogotá, entrené para ver cómo me iba sintiendo, pero el dolor sigue incrementando y con mi equipo decidimos retirarnos de la Copa Colsanitas”. Otra de las bajas que tendrá el torneo colombiano es la de Caroline García, que fue campeona en 2014.

¿Cuál es el próximo objetivo de Podoroska? Regresar a Buenos Aires y realizar los estudios necesarios para intentar volver lo más pronto al circuito. Además, la tenista de 24 años señaló: “Esperemos a ver cuánto tiempo me llevará recuperarme porque quiero llegar bien a los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros”.

Cabe destacar que Podoroska viene de quedar eliminada en la segunda ronda del Abierto de Miami frente a Yekaterina Aleksándrova por 6-0 y 6-4.

