Diputados sancionó por unanimidad la adhesión a la Ley de Autismo

Compartir

Linkedin Print

Ayer, la Legislatura provincial sancionó por unanimidad la adhesión a la Ley 27043 que declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) y tiene por objeto promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Vale decir que la autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Desarrollo Humano, ademas en el Artículo 3 del proyecto se invita a las Municipalidades y Comisiones de Fomento a adherir a las disposiciones de la presente Ley y adoptar medidas tendientes a la realización de campañas de concientización sobre los trastornos sobre el espectro autista.

«En la sesión de hoy, aprobamos el proyecto enviado por el gobernador Gildo Insfrán sobre adhesión a la ley nacional N°27043 que declara de interés el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)», explicó el presidente del bloque justicialista Agustín Samaniego.

Consideró que «esto reafirma el compromiso inclaudicable de nuestro gobierno en la atención integral de esta problemática, desde distintas áreas específicas de educación, salud y comunidad».

La sesión fue seguida con expectativas por distintas agrupaciones y movimientos de padres de chicos con TEA, ya sea dentro o fuera del edificio legislativo. Una vez aprobada la ley, hubo aplausos y emoción.

Justificación del proyecto

Durante la justificación de la iniciativa, la miembro informante indicó que el Trastorno del Espectro Autista es una afección del neurodesarrollo, como manifestaciones centrales presenta dos condiciones importantes en el niño y la niña, una de ellas es la alteración de la comunicación y la otra son las interrelaciones sociales, es decir, que estos niños o niñas presenta un comportamiento restrictivo, restringido y estereotipado.

No existe una prueba clínica médica que pueda hacer el diagnostico de esta afección, pero si se puede hacer el diagnostico durante el proceso de su crecimiento, desarrollo y conducta del niño o la niña. Generalmente se detecta precozmente en un control pediátrico de rutina o en un centro de salud por un personal de enfermería o por un profesional pediátrico.

Es importante tener en cuenta que ese diagnóstico se hace desde los 18 meses hasta los dos años de edad, muchas veces no se puede detectar fácilmente. Una vez diagnosticado el TEA es importante el acompañamiento de la familia y de ese niño o niña, también deben tener una bordaje integral e interdisciplinario y científico, porque es necesario desde el punto de vista epidemiológico tener en cuenta la prevalencia de esta afección en el territorio de la provincia. También es importante el compromiso del sistema de salud, tanto público como privado donde los profesionales de la salud deben comprometerse educarse, capacitarse para abordar esta problemática, quienes son los clínicos, pediátricos, nutricionistas, enfermeros, fonoaudiólogos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, etc.

También se resalta que es importante el compromiso de otros ministerios, educación, desarrollo humano, comunidad las escuelas especiales y la comunidad toda. Es importante saber que esta afección tratada, diagnosticada, tempranamente mejora el pronóstico a futuro de estos niños o niñas.

La OMS, habla de salud como el bienestar biopsicosocial y espiritual y no solamente la ausencia de enfermedades.

Adrián Bogado

Por su lado, en contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial Adrián Bogado, quien en el mes de marzo presentó el proyecto junto a su par Gabriela Neme celebró la aprobación, pero lamentó el «debate» que hubo en torno al tema.

«Nosotros en el mes de marzo ya habíamos presentado el mismo proyecto junto a la diputada Neme, pero lo importante es que salió ahora con unanimidad», dijo.

Seguidamente lamentó que el debate en la sesión porque los demás miembros de bloque «no tuvimos la palabra, fue lamentable cómo coordinó el Dr. Cabrera. Tendría que haber sido un debate mejor, se tendrían que haber dado la palabra a los legisladores para abordar».

«Se consiguió el objetivo, si bien este paso es importante porque se cuenta con el instrumento legal, pero hay un paso más importante aún que es cumplir con la ley»; dejó en claro.

Finalmente expuso que hubo muy poca información respecto al tema en el recinto. «Hubo muy poca información, muy pobre el debate, cuando nosotros recibimos en la Legislatura a los familiares tuvimos una charla muy intensa y emotiva por las condiciones que vive cada familia, y también la parte técnica donde nos explicaban cuáles son los problemas, principalmente con conseguir el turno con profesionales que tiene que abordar la cuestión de manera integral porque la realidad es que desde la salud pública no hay respuestas, y tampoco por parte de las obras sociales», cerró Bogado.

Puente de Esperanza

De la misma forma, Tomás Leliur, presidente de la Asociación TEA «Puente de Esperanza» celebró la adhesión e indicó que «estamos muy felices y contentos, después tanta lucha y tantas puertas cerradas esto es un gran alivio para todos».

«Estábamos detrás de esta ley y esperando que Formosa adhiera, ahora en las instituciones públicas tendrán que atender, capacitarse y asistir a todas las personas TEA», indicó.

Y finalizó: «este es un adelanto, nos queda mucho más para luchar, estamos detrás de un Centro de Atención Precoz TEA y ojalá en algún momento podamos concretarlo».

Compartir

Linkedin Print