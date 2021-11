Distrital 8: decenas de vecinos realizaron largas filas para conseguir turnos de la semana próxima

Compartir

Ayer, decenas de formoseños de la zona norte de la ciudad realizaron largas filas para ser atendidos o sacar turno en el Hospital Distrital 8. Según se supo, los turnos son para la próxima semana lo cual complica la situación por la alta demanda.

El Grupo de Medios TVO que estuvo en el lugar dialogó con la gente que se mostró indignada ante la larga espera.

En este sentido, una adulta mayor comentó: «vine a las 6 de la mañana y ya había una larga fila. Yo no puedo estar parada porque tengo fisurada la rodilla. Necesito el turno por eso vengo a padecer acá. La atención es excelente, pero conseguir el tuno cuesta muchísimo».

Consultada si es que debe espera mucho indicó que, si y que «esto siempre fue así, se espera bastante».

«Vine a sacar turno para electrocardiograma y otros análisis; siempre vengo más temprano porque la fila que hay que hacer es larguísima», añadió un señor.

Y otro sostuvo: «vine a las 6:30 horas y la fila era bastante larga. Es la primera vez que vengo y tengo orden, entonces me van a dar el turno para dentro de los primeros dos días porque es un caso de urgencia».

«Hay mucha gente, muchas necesidades, tenemos que comprender al personal médico que hace lo que puede con la demanda», valoró y añadió que «yo soy del barrio Juan Domingo Perón, en el centro de salud de ahí no me atienden porque necesito un cardiólogo, entonces me derivaron acá».

«Este es el tercer lunes que vengo para conseguir turno y ahora ojalá lo pueda lograr. Después del encierro no sabía cómo era el procedimiento para sacar turno, entonces me explicaron que solamente daban los lunes, ya van varias oportunidades que vengo y no consigo», confió una mujer que aguardaba con preocupación porque nuevamente «según escuché ya no hay más numeritos».

«Tengo que tener paciencia nomas porque para colmo en el Hospital Central no te atienden si somos del Circuito Cinco, así que primero me tienen que ver acá, debo tener una derivación», añadió la misma.

«Me dijeron que el pediatra iba a venir a las 9:30 horas, pero recién la vi que salió a fumar. Es una burla que no atiendan, hay mucha gente esperando. Tengo a mi nietito de casi dos años que no puede respirar. Lo que voy a hacer es agarrar e ir a la Madre y el Niño y les voy a decir que acá no me quisieron atender», indicó otra mujer que aguardó sin éxito a que la atiendan.

Finalmente aseveró que «todo el día hay gente esperando atención, es lamentable, y lo peor de todo es que si vamos a otro hospital nos mandan para acá porque es el que nos corresponden».

