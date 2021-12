Djokovic no jugará la ATP Cup en Sídney y peligra su presencia en Australia

Compartir

El número uno del tenis masculino, que jamás confirmó si se vacunó contra el coronavirus, anunciará a fin de año si participará o no en el primer Grand Slam del año a disputarse en Melbourne entre el 17 y 30 de enero.

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis masculino que jamás confirmó si se vacunó contra el coronavirus, no jugará la ATP Cup en Sidney entre el 1 y 9 de enero, y peligra su presencia en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año a disputarse en Melbourne entre el 17 y 30 de enero.

«Novak no irá a la ATP Cup en un 99%. Está entrenando acá en Belgrado pero decidió saltarse ese torneo», publicó el periódico serbio Blic, según consignó la agencia de noticias AFP.

Djokovic, de 34 años y nueve veces campeón en Australia (las tres últimas en forma consecutiva), apuntaba a Melbourne para romper el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con el español Rafael Nadal, quien no precisó si jugará el torneo, y el suizo Roger Federer, inactivo por una lesión hasta mediados de 2022.

En el caso de que «Nole» decida jugar en Melbourne Park, debería confirmar si está vacunado, ya que la organización del Grand Slam exige que lo estén los tenistas, su entorno y demás miembros de equipo, o de lo contrario deberán presentar una exención médica que lo justifique.

Según el diario Blic, Djokovic «anunciará a fin de año si irá o no a Australia», en una decisión que incidirá en su futuro ya que es su Grand Slam favorito y podría ganarlo y apoderare en exclusiva del récord con 21 grandes dejando atrás a Nadal y Federer.

