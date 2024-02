Docentes Autoconvocados marchó a Casa de Gobierno y entregaron un petitorio

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la medida que llevaron adelante llevó adelante hacia Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio al en el que se les pide la urgente discusión de un aumento salarial, al mismo tiempo la dirigente se mostró molesta con algunos gremios que se bajaron del paro y “desinformaron” a la ciudadanía.

Patiño comenzó diciendo: “la participación de los docentes a esta convocatoria es la que nosotros esperábamos realmente, después de todas las movidas de marchas y contramarchas que llevamos adelante”.

Asimismo, explicó que “hace mucho que no sentíamos un apriete como fue el de esta oportunidad donde han salido los patrones y los amigos del Estado a decir que si había clases, que no había paro, tuvimos que salir a aclarar que la medida seguía en pie”.

“Tuvimos buen acatamiento a la marcha, había muchos compañeros nuevos que se han sumado esta vez, eso es muy importante para nosotros”, expresó la docente.

Señaló además que el aumento otorgado por el Gobernador no alcanzan porque no condice con lo que el Indec nos marca, “los aumentos que nos han dado no nos alcanzan, nadie que vive del trabajo le puede alcanzar, porque es insuficiente lo que nos han otorgado y urge discutir un aumento salarial”.

“Nosotros marchamos contra ambos gobiernos, contra el provincial y el nacional además por otras cuestiones que nos han sacado, como el boleto estudiantil y demás ítems que hacen a generar un poco más de ingresos a nuestros sueldos”, cerró.