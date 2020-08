Dos veces por semana, durante dos horas: así son las clases presenciales en La Frontera

Compartir

Julio Bobadilla es director de la EPEP N° 70 “Juan José Castelli”, en el paraje La Frontera -a 15 kilómetros de Riacho He Hé- brindó detalles de la modalidad para el regreso a las clases presenciales en esa localidad.

“Gracias a Dios tenemos una muy buena respuesta de los padres que confiaron en nuestro sistema de protocolo y están enviando a casi todos los niños. Son 58 estudiantes en total y sólo 2 comunicaron que no asistirán por problemas de salud, pero la mayoría está presente”, indicó el docente.

En ese sentido, Bobadilla relató que las medidas del protocolo fueron consensuadas en una reunión con los directores de la zona del departamento Pilcomayo. Allí, acordaron que los lunes y miércoles asistirían al establecimiento los alumnos de primer ciclo; y los martes y jueves, los del segundo ciclo.

“También, quedamos en hacer una reunión entre docentes para establecer nuestro propio protocolo para cada uno de los establecimientos”, anticipó el director Bobadilla.

Respecto a los horarios, explicó que de 9:45 a 11:45 los educandos toman sus respectivas clases; y de 11:45 a 12:15, se les brinda el servicio de comedor.

“Es una zona dispersa, los chicos viven a casi 5 kilómetros de la escuela así que les cuesta venir a hacer sólo uso del comedor escolar, por lo que aprovechamos los días de cursado. Ellos vienen, comen y retiran las comida para sus hermanitos”, manifestó.

Y aclaró que “por seguridad” no hay recreos, por lo que “tratamos que los chicos permanezcan en el aula las dos horas de clases”; pero sí tienen permiso para ir al baño, donde un trabajador de maestranza los ayuda con la higiene de manos que es vital en esta situación de emergencia sanitaria.

Edificio nuevo

Por otro lado, el educador recordó que el edificio de la institución fue inaugurado por el gobernador Gildo Insfrán hace casi un año.

“Este es uno de los mejores edificios que nuestro Gobernador nos dio, se inauguró el año pasado, tiene todas las comodidades, hasta una sala de informática que por la pandemia aún no pudimos usar”, describió el director.

La nueva obra implicó la refacción y ampliación del establecimiento educativo.