«Doy fe de que las vacunas cambiaron nuestra situación», expresó la doctora Marcela Zarza

El vacunatorio fijo instalado en el Hospital de Estanislao del Campo, continúa con una buena concurrencia de personas, así lo afirmó la directora de la Institución, doctora Marcela Zarza.

Asimismo, aseguró que “es muy gratificante afirmar que desde que se instaló, la gente asiste asiduamente a aplicarse las dosis de vacuna o iniciar con el esquema”.

Y puso en valor la efectividad de la vacuna contra el COVID-19, aseverando que “los resultados que tenemos es no tener pacientes hospitalizados” y comparó este tramo de diciembre-enero, con la temporada anterior, detallando que “en ese momento tuvimos 450 casos positivos, ahora hay 221, pero sin pacientes internados”.

Además, informó que “estamos llevando al Hospital Distrital de Ibarreta, a cinco pacientes para aplicarles el suero equino, éstos no han tenido ni una dosis de la vacuna”.

Por lo que la médica hizo un llamado a la comunidad a vacunarse contra el coronavirus, expresando que “hay mucha gente que por cuestiones religiosas no lo hacen, pero la vacuna es una herramienta que Dios nos da para poder salir de esta pandemia y estar mucho mejor”.

Zarza, informó que el vacunatorio está abierto de 8 a 20 horas y enfatizó que “la actualidad sanitaria de Formosa es buena, y doy fe de que las vacunas cambiaron nuestra situación”.

Contador Hematológico

En otro orden, Zarza se refirió al fortalecimiento sistema sanitario de la provincia de Formosa, mencionando que en el nosocomio local recibieron un “Contador Hematológico”, que fue acercado por el doctor Juan Calor Atencia, director provincial de Laboratorios.

Asimismo, consideró la obtención de este equipo “como un avance impresionante que mejora la eficiencia en la atención”, agregando que “es una gran herramienta para el servicio de laboratorio del hospital”.

En ese sentido, explicó que “esto nos permite el recuento de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, índices hematimétricos de hemoglobina” y destacó que “cada 60 segundo se hace un proceso, es decir que en ese tiempo da resultados a cada paciente”.

Remarcando que con esa velocidad de procesamiento “se puede hacer la atención a muchos pacientes y otorgar los resultados en el momento”.

Al concluir, señaló que esto beneficiará a todas las colonias y parajes aledaños al pueblo, incluyendo la colonia Juan Bautista Alberdi, una comunidad originaria con una población aproximada de 1.300 habitantes.

