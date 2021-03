DT de Palmeiras le lanzó un ultimátum a Borré

Compartir

Palmeiras viene de coronarse como campeón de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, pero no se conforma y va por más. La dirigencia comenzó a moverse para el armado del próximo plantel y uno de los principales apuntados es Rafael Santos Borré, una de las grandes figuras de River Plate y cuyo contrato finaliza en junio de este año.

En el último tiempo, André Cury, reconocido intermediario brasileño, confesó que viajó a Buenos Aires para intentar destrabar las negociaciones por el colombiano. Sin embargo, hasta el momento, la situación no pudo destrabarse. El punta, cuya mitad de la ficha pertenece al Atlético Madrid de España, no quiere abandonar el Millonario sin que el club argentino perciba resarcimiento económico.

Ante este cuadro de situación, el director técnico del Verdao, el portugués Abel Ferreira, le lanzó un ultimátum al ex Deportivo Cali durante una entrevista con UOL. “No voy a esperar mucho. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no le tomó dos meses responder. Así que hay decisiones que tenemos que tomar”, comentó. Según la prensa brasileña, el club paulista tendría en mente realizar una nueva oferta que rondaría entre 3 y 4 millones de euros.

“Me gusta que los hinchas conozcan la realidad del club para ajustar expectativas. Vivimos en un contexto difícil. Cuando ganas, las expectativas aumentan. Quiero que firmes a Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, pero quiero que la afición se dé cuenta de que estamos Vivimos en un contexto en el que todos tenemos que pensar con mucho cuidado lo que vamos a hacer”, le advirtió el entrenador a los torcedores tras sobre el entusiasmo que se generó tras los dos títulos conseguidos. El libro de pases en Brasil se abrió el 1 de marzo y concluirá el 23 de mayo (luego volverá a abrir durante el mes de agosto).

Por otra parte, los medios del país vecino también informan que el San Pablo de Hernán Crespo, otro de los interesados por Borré, desistió de continuar las negociaciones (fichó a Éder). El otro equipo interesado es el Toronto FC, pero este destino no sería prioridad para el cafetero.

Vale destacar que si el Millonario quiere extender el lazo con el punta, primero debe tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros a Atlético Madrid (así lo estipula el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017). Otro dato no menor es su salario.

Sobre este tema, hace unos días Rodolfo D’Onofrio, presidente del club de Núñez, afirmó: “No tengo la menor idea lo que va a pasar con Borré. Él se está tomando su tiempo para definir. Tiene que buscar lo que más le convenga y si puede ser River, lo vamos a hacer”.

