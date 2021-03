Preocupación en Brasil por la salud de Branco: tiene coronavirus y fue internado

Compartir

La pandemia continúa haciendo estragos en el mundo. Y Brasil es una de las zonas más afectadas en los últimos tiempos. En este contexto, Claudio Ibraim Vaz Leal, conocido popularmente como Branco, debió ser internado en una clínica de Río de Janeiro y su estado es reservado.

El ex campeón del mundo en la edición que organizó Estados Unidos en 1994, que en la actualidad trabaja en la coordinación de las categorías juveniles de la selección de su país, contrajo coronavirus y de inmediato fue ingresado en el Hospital CopaStar, según informó el medio local O Globo.

Según el portal GloboEsporte, Branco, de 56 años, es uno de los seis infectados con SARS-CoV-2 detectados en el grupo de personas que recientemente viajó con la selección brasileña Sub 18 a Recife, para disputar unos partidos amistosos.

El ex lateral es recordado en la Argentina por el episodio que lo involucró en el Mundial de Italia en 1990, cuando el equipo de Bilardo enfrentó a Brasil en los octavos de final y el ex defensor denunció haber ingerido agua adulterada proveniente de un bidón del cuerpo técnico albiceleste.

Surgido en el Inter de Porto Alegre, Branco continuó su carrera por el Fluminense, Brescia de Italia, Porto, Genoa, Gremio, Corinthians, Flamengo, Middlesbrough de Inglaterra, MetroStars de Estados Unidos y Mogi Mirim. Durante su carrera participó de los mundiales de México (1986), Italia (1990) y Estados Unidos (1994), como así también se destacó en dos ediciones de la Copa América (la de 1989, donde fue campeón y la de 1991 que se organizó en Chile y volvió a enfrentar a la Argentina).

Brasil ha lamentado 2.841 fallecidos por coronavirus en la última jornada y bate así un nuevo récord en el número de decesos diarios desde que estalló la pandemia.

El gigante latinoamericano se enfrenta al peor pico de la crisis sanitaria y en las últimas semanas ha superado en varias ocasiones los 2.000 fallecidos, con un récord anterior de 2.286 muertes diarias alcanzado la semana pasada.

Así, el país ya acumula 282.127 fallecidos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, un período en el que se han confirmado 11.603.535 de casos positivos, 83.926 de ellos en la última jornada, mientras son 10.204.541 las personas que han logrado superar la pandemia, según el último balance del Ministerio de Sanidad.

En medio de esta crítica situación, Brasil vive una transición en la cartera de Salud, con la salida de Eduardo Pazuello y la llegada del cardiólogo Marcelo Queiroga, quien ha manifestado su preocupación ante la “nueva ola” del coronavirus. “Tenemos que unir fuerzas con las secretarías municipales de salud para que las acciones atendidas por el Ministerio se apliquen y acaben con esta pandemia”, señaló el funcionario, para indicar que se trabajará para “reforzar las acciones que ya se están poniendo en práctica y traer nuevos aportes, siempre basados en la mejor evidencia científica”.

Queiroga pidió también por medidas para contener el virus como “informar a la población para que usen mascarilla” o “lavarse las manos”, según comunicó el medio brasileño G1.

Cabe señalar que ya son más de 14 millones las dosis de la vacuna aplicadas. Sin embargo, en al menos cinco capitales se ha interrumpido la vacunación por falta de dosis. Río de Janeiro, Macapá, Aracaju, Río Branco y Joao Pessoa han visto paralizadas las aplicaciones de la primera dosis por falta de suministro, mientras en Maceió no se ha iniciado la administración a un nuevo grupo por la misma razón.

