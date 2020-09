Durante el fin de semana se detectaron 36 fiestas privadas y se clausuraron 31 comercios

Compartir

La Policía detectó 36 fiestas privadas, 31 locales comerciales que vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, se confeccionaron 90 actas de Infracción al tránsito, cinco por alcohotest positivo, dos autos y 40 motos fueron sacados de circulación, más 21 licencias retenidas.

También fueron demoradas 37 personas por ebriedad y desorden, siete de ellas con armas blancas y otras tres por registrar pedidos de captura.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus y las políticas públicas en materia de salud y seguridad adoptadas en la provincia, la Policía afectó un mayor número de efectivos para mantener una marcada presencia en las calles, provisto con elementos de bioseguridad (guantes, barbijos, alcohol en gel, mamelucos), celulares de geoposicionamiento satelital, elementos logísticos entre ellos móviles, motocicletas, bandas reflectantes, conos reflectantes con destelladores, para participar de diferentes operativos de cuidado y protección dispuestos por el Comando Superior en todo el territorio formoseño.

Se confeccionaron actas de infracción a transeúntes y conductores que circulaban sin el permiso obligatorio y además, varios de ellos, no estaban comprendidos en las excepciones del Decreto de Necesidad y Urgencia.

En materia de seguridad vial, se labraron 90 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, cinco de ellas por alcohotest positivo, dos vehículos y 40 motocicletas fueron sacados de circulación, más 21 licencias retenidas.

Por otra parte, se detectaron en la noche del sábado y madrugada del domingo 31 locales comerciales que comercializaban bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, incumpliendo las normativas vigentes.

En esos casos, se dio intervención a los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes labraron las actas de Infracción y colocaron las fajas de clausura a los comercios.

Bajo la misma línea de trabajo, los auxiliares de la justicia constataron el desarrollo de 36 fiestas privadas en diferentes barrios de esta ciudad y el interior provincial, en 33 de ellas se iniciaron causas contravencionales con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía; en tanto las otras se suspendieron.

El común denominador de todas estas fiestas privadas fue la aglomeración de personas, música a elevado volumen, ingesta de bebidas alcohólicas y violación de las medidas sanitarias, motivando que se realicen las diligencias procesales en cada caso en particular.

La Policía sigue con los operativos de cuidado y protección por agua con el desplazamiento de embarcaciones a motor sobre el Río Bermejo y zonas fronterizas en móviles policiales, a caballo en lugares de difícil acceso con el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, en motocicletas y a pie para desalentar el ingreso de personas por sitios no habilitados, como así la violación al DNU. En esta línea de trabajo, efectivos del Destacamento Río Muerto secuestraron una embarcación que se encontraba a orillas al bañado La Estrella.

Como resultado del despliegue operacional en los diferentes barrios y puntos estratégicos, 37 personas fueron demoradas por ebriedad y desorden en la vía pública, siete de ellas con arma blanca y otras tres que registraban pedido de captura en causas pendientes ante la justicia.

También se desplegó efectivos en la Biosfera de Laguna Oca para llevar adelante un estricto control de las personas que concurren durante el fin de semana, en forma conjunta con personal del Ministerio de Turismo. En esta ocasión se registró un total de poco más de 5.600 personas que visitaron la reserva. En el acceso se entregó folletos con información de actividades permitidas y prohibidas, como así el protocolo sanitario, apelando siempre a la responsabilidad ciudadana.

Las unidades regionales Dos con asiento en Pirané, Tres de Clorinda, Cuatro Laguna Blanca, Cinco Las Lomitas, Seis Ingeniero Juárez y Siete General Güemes, intensificaron los operativos de seguridad ciudadana y vial en todas las jurisdicciones, con el objetivo de evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, exhortando a los formoseños a mostrar mayor conciencia social para cumplir con las medidas sanitarias y mantener el status sanitario en la provincia.