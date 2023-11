Duro intercambio entre Macri y Morales en redes sociales

Todo comenzó con una publicación del fundador del PRO en sus redes que decía: “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”. La réplica del dirigente radical

El pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei terminó de romper la relación entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el ex presidente. En ese sentido, el antiguo mandatario avivó la tensión entre ambos con un mensaje publicado en sus redes sociales y el líder de la Unión Cívica Radical (UCR) no se la dejó pasar. “Tu enfermedad es la ambición”, consideró.

Todo comenzó con una publicación del fundador del PRO en su cuenta de X (ex Twitter), en la que compartía una frase que aseguraba: “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”. En consecuencia, la respuesta del mandatario jujeño no se hizo esperar.

“Eso nunca ocurrirá Mauricio Macri, te gustaría, pero mi lucha contra el kirchnerismo es de siempre y de ahora. Ese Kirchnerismo que vos hiciste regresar con tu fracaso”, sostuvo quien fue el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, los mensajes continuaron. Mientras el expresidente mantuvo silencio, el gobernador de Jujuy lanzó una nueva réplica al citar directamente el mensaje del antiguo mandatario y considerar: “Tenés que estar muy enfermo para que saques un tuit así a esta hora”. “Creo que tu enfermedad es la ambición de poder”, remató el dirigente radical.

Morales redobló la apuesta y compartió un video del cierre de campaña de Patricia Bullrich antes de las elecciones generales, en el que se la puede escuchar cuestionar las propuestas del candidato de La Libertad Avanza.

“Les quiero decir, me preocupan las ideas de Milei, son malas y peligrosas […] No solo quiere liberar la venta de armas, quiere liberar la posibilidad de la venta de órganos”, dijo en esa oportunidad la ex ministra de Seguridad antes de advertir sobre las consecuencias que tendrían implementar estas prácticas.

De esta manera, el líder del partido centenario manifestó: “Estoy con Patricia” y chicaneó: “¿Eso te molesta, Macri?”. Morales finalizó la ola de mensajes contra el ex mandatario con un “Pucha, Mauricio, ya me estaba durmiendo”.

Uno de los que salió en apoyo a Morales fue Hernán Rossi, Secretario General de UCR a nivel nacional, quien además se preocupó por despegar a su partido del espacio político que lidera Macri. “Tendremos destino como país cuando los ex presidentes comprendan que por el cargo que ocuparon son, en sí mismos, una institución de la democracia. Tus palabras son de una bajeza indigna @mauriciomacri . Por suerte la @UCRNacional ya no tiene nada que ver con vos”, afirmó.

Los guiños que envió Macri a Milei durante las semanas previas a las elecciones generales ya habían generado rispideces dentro de la coalición y la derrota de Juntos por el Cambio no hizo más que acrecentar la interna.

Los conflictos terminaron saliendo a la luz cuando Patricia Bullrich hizo público su apoyo al candidato libertario a penas tres días después de haber quedado en tercer lugar. “La mayoría eligió un cambio, nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita”, argumentó en esa oportunidad. La alianza se gestó en una reunión que mantuvieron Milei, Macri y la exministra de Seguridad horas antes de la oficialización.

Inmediatamente, el Comité Nacional de la UCR convocó a una conferencia de prensa, que estuvo encabezada por Morales y Martín Lousteau. En esa oportunidad, rechazaron el pacto realizado y apuntaron directamente contra el expresidente al considerarlo como “el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio”. Con respecto a Bullrich, el gobernador de Jujuy expresó que sintió “vergüenza ajena” al escuchar a la presidenta del PRO.