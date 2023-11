Mientras define su ministro de Economía, Milei se aferra al plan de dolarización

Con escasa representación en el Congreso, en La Libertad Avanza aseguran estar obligados a poner en marcha con éxito en los primeros 100 días su reforma monetaria para bajar la inflación. Qué se conoce hasta ahora de la letra chica del proyecto para dolarizar

¿Puede haber algún punto de coincidencia entre Néstor Kirchner y Javier Milei? Aunque parezca curioso, lo hay. Cuando el santacruceño comenzaba a forjar su candidatura presidencial en 2003 y era consultado acerca de quién iba a manejar la economía, siempre contestaba lo mismo: “Mi ministro de Economía voy a ser yo”. Esa misma respuesta es la que escuchan quienes frecuentan al candidato libertario, enfocado en los últimos días en prepararse para el debate con Sergio Massa.

La construcción de su plan económico avanza por distintas vías, con equipos técnicos que abordan diferentes temas. Pero en ninguno de esos ámbitos aparecen candidatos a sentarse en la silla eléctrica del quinto piso del Palacio de Hacienda. Milei manejará la economía con sus propias manos y la designación de su ministro es una cuestión que conversa con poquísima gente, según afirman distintas fuentes con llegada al candidato libertario.

El nombre que más suena en ese mar de conjeturas es el de Federico Sturzenegger, con quien Milei siempre tuvo un buen vínculo. El ex presidente del BCRA siempre le reconoce su apoyo cuando ocupaba ese cargo y solía recibir al libertario para intercambiar ideas. Pero esa relación no confirma aún que el candidata haya tomado una decisión. El acuerdo electoral con el PRO, se indica cerca de Milei, hizo que Mauricio Macri y Patricia Bullrich acercaran “sin exigencias” una lista de nombres, en su mayoría ex funcionarios del gobierno de Cambiemos. El libertario no guarda una buena opinión de la mayoría de ellos. Con Sturzenegger, en cambio, tiene un relación forjada con anterioridad.

El enfoque para el ministerio es el opuesto al que utilizó Macri, que atomizó la gestión económica en 7 u 8 carteras. Milei quiere un ministerio fuerte que concentre todas las áreas, no solo Finanzas y Hacienda sino también Agricultura, Industria, Transporte y otras. La única excepción es la infraestructura, ya que prevé que las obras públicas las maneje un ministerio específico basado en proyectos público-privados. Hoy, en La Libertad Avanza aseguran que hay un equipo técnico para cada una de esas áreas, incluyendo un equipo encabezado por el economista Héctor Rubini y otros economistas del CEMA que abordan temas fiscales. Pero no se conoce que nadie esté preparando la coordinación de un plan. Salvo el propio Milei, claro.

Así como hay incertidumbre sobre quién será el ministro de Economía de un eventual gobierno de Milei, para ocupar el Banco Central ya designó a Emilio Ocampo, quien trabaja con un grupo de 20 técnicos en la implementación de la dolarización. Además de afinar ese plan, ese equipo está peinando cada una de las áreas del Banco Central para redefinirlas en el nuevo esquema. Un integrante de ese equipo es Mariano Flores Vidal, ex gerente general del BCRA en la etapa de Sturzenegger, quien conoce en detalle el funcionamiento de la entidad y a quien Ocampo considera su mano derecha.