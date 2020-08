El 46% de las industrias operó con normalidad durante junio, según un relevamiento del Indec

Compartir

Una mayor proporción de industrias volvió a la actividad en junio, lo que determinó que el 46% de las firmas manufactureras trabajaran con normalidad en el marco de las medidas de flexibilización que se implementando en los distintos distritos en medio de la cuarentena por el coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo oficial -en un informe cualitativo sobre la actividad fabril en el contexto de las medidas tomadas por el coronavirus- señaló que en junio el 46% de los de las más de 1.700 industrias relevadas dijo que operó con normalidad, mientras que el 54% restante declaró que tuvo algún tipo de inconveniente para llevar adelante su actividad.

En mayo, y sobre ese mismo universo, casi el 40% había operado con normalidad, mientras que más del 60% sostuvo que operó parcialmente o no tuvo actividad.

Este mayor nivel de apertura también se reflejó en la actividad, que en junio aumentó del 13,8% en relación a mayo.

El indec dio cuenta que el 54% que no pudo operar con normalidad el mes pasado estuvo compuesto por un 48% que funcionó parcialmente y por un 6% que estuvo sin actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 39% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 29% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

En el 78 % de los locales del sector “Alimentos, bebidas y tabaco”, el 53% para “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” y en el 50% de los que producen “Madera, papel, edición e impresión”, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron tener menos problemas para producir.

El sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad productiva, ya que un 24% del total de locales relevados en este sector no pudo operar.

También el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” es el que mostró la mayor proporción de locales que debieron permanecer cerrados total o parcialmente por el aislamiento.

Entre los locales que operaron parcialmente o estuvieron sin actividad productiva en este sector, un 53% se encontró en esta situación en junio.

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, los principales problemas manifestados fueron la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento y los problemas financieros. Más del 60% indicó a estos problemas con importancia media-alta.

En el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” más del 80% de los locales que operaron normal o parcialmente en junio declaró con importancia media-alta la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento, mientras que en los sectores de “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” la proporción fue más baja.

Dentro de los problemas financieros, más del 60% de los locales manufactureros indicó la extensión de los plazos de pago de los clientes con importancia media-alta y más del 50% declaró los cheques rechazados con importancia media-alta.

La actividad industrial durante junio presentó una baja del 6,6% respecto a igual mes del año pasado, recortando la pérdida del 26 interanual registrado en mayo.

En los primeros seis meses del año, el sector fabril acumuló una baja del 14,6% y cerró 25 meses de bajas interanuales consecutivas.