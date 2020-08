El atletismo que bate récords en enseñar

Compartir

En menos de dos meses, se realizaron más de 60 capacitaciones virtuales para el equipo técnico de las 120 Escuelas Deportivas Argentinas.

Si hay un deporte que sabe bien cómo sacarle el jugo a cada segundo en la pista, es el atletismo. Y a pesar de que no haya competencias por la pandemia del COVID-19 el equipo técnico de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) optimiza el recurso de las charlas por la plataforma Zoom para capacitar a cada profesor y profesora que tenga vinculación con el programa de Escuelas Deportivas Argentinas (EDA), de la Secretaría de Deportes de la Nación.

“Atletismo es el deporte que más escuelas tiene, son 120 diseminadas en todo el país. Hicimos un trabajo de dividir al territorio en 9 regiones: NEA, NOA, Centro, Patagonia, Cuyo, y Buenos Aires, donde hay 4 divisiones por la densidad poblacional y por la gran cantidad de EDAs que hay”, comentó el Head Coach Omar Da Silva.

Hay dos tipos de capacitaciones: las que se circunscriben a nivel regional y las especiales, donde participa todo el staff de profesionales de todo el país. “Hemos comenzado el 22 de junio y desde entonces, llevamos más de 60 capacitaciones. Todo este trabajo no sería posible sin los tecnificadores, quienes son los encargados de recopilar y transmitir las necesidades de cada una de sus regiones”, detalló Da Silva.

La CADA se encuentra dictando la etapa final de los módulos teóricos y el equipo técnico tiene buenas expectativas depositadas en comenzar con trabajos presenciales en diferentes regiones. “Esperamos, en la medida en que cada región lo permita a nivel sanitario, poder avanzar con las clases. Es compleja la etapa que sigue porque depende también de los intendentes y nosotros estamos trabajando en los protocolos junto a la Secretaría de Deportes de la Nación, para que se pueda trabajar en el mediano plazo más allá de la pandemia y ofrecer alternativas, sobre todo en los destinos donde no ha pegado tanto el COVID y que están más cerca de una nueva normalidad”, remarcó el entrenador.

En los últimos días, se dictaron diferentes capacitaciones especiales en pruebas combinadas, marcha, martillo y garrocha. Y también hubo una charla sobre lanzamiento de jabalina, en la que disertó el entrenador Gustavo Osorio, ex preparador de Braian Toledo.

“Hemos trabajado en la educación del movimiento para lanzar la jabalina. Estos espacios de poder compartir el conocimiento, permite el crecimiento mutuo de los colegas y además optimizar los tiempos. Facilita y ayuda a los colegas para avanzar en cuestiones concretas de cada especialidad. La CADA y la SDN están haciendo un trabajo inteligente para poder apuntalar la enseñanza y que el grupo de atletas que reciba las capacitaciones pueda lanzar mejor en el futuro, que es a lo que apuntamos”, reflexionó Osorio.