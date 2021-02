El Barcelona empató 1 a 1 con el Cádiz y volvió a desperdiciar una oportunidad de acercarse a la punta

Compartir

Linkedin Print

El Barcelona continúa transitando un camino de irregularidad en la temporada. Después de la abultada derrota contra el PSG por 4-1 por el duelo de ida de los octavos de final de Champions League, el conjunto de Ronald Koeman no logró levantar cabeza tras empatar 1-1 contra el Cádiz de local.

Una igualdad que suma pero con sabor a derrota para el cuadro azulgrana, que necesitaba quedarse con los tres puntos tras la caída del Atlético de Madrid ante el Levante por 2-0 y la victoria del Real Madrid ante el Valladolid (1-0). El gol de Lionel Messi de penal a los 30 minutos no bastó para llevarse el triunfo ya que a los 88 Alex, por la misma vía, puso el tanto final.

El FC Barcelona y el Cádiz no se sacaron diferencias en los primeros diez minutos de partido. A pesar de que los locales tuvieron la posesión del balón, no pudieron llegar con claridad hacia el arco de Jeremías Ledesma. Los visitantes, en tanto, intentaron jugar a la contra con pelotazos en largo durante la primera mitad que no generaron grandes inconvenientes para Ter Stegen.

El primer remate al arco llegó desde los pies de Jordi Alba después de un tiro de esquina a los 15 minutos. El lateral apareció por el lado derecho y sacó un disparo que pasó cerca del palo más cercano del arquero español. Messi también tuvo una jugada de peligro que logró desviar el defensor Fali Jiménez antes de que la pelota llegara al arco.

Cerca de la media hora de partido, el capitán azulgrana protagonizó la primera ocasión real de peligro para el Barcelona con un tiro de zurda de media distancia que alcanzó a despejar Ledesma. Posteriormente, una recuperación de Pedri en el área derivó en un penal a favor para los locales que La Pulga se encargó de cambiar por gol para abrir el marcador.

El primer tiempo terminó como empezó, con el dominio del Barcelona ante un equipo que se centró más en defender que en atacar. Los locales incluso tuvieron dos goles anulados por fuera de juego, uno de De Jong y otro de Serguiño Dest.

Los de Ronald Koeman iniciaron el complemento con la intención de estirar la ventaja. Manteniendo la posesión y buscando los caminos, el equipo azulgrana trabajó cerca del área rival durante los primeros minutos. El Cádiz, por su parte, no pudo encontrar esa contra que genere preocupación en la defensa culé.

Con el paso de los minutos, el Barcelona continuó acercándose al arco defendido por Ledesma y fue Ousmané Dembélé el que tuvo dos ocasiones claras para estirar la ventaja que no pudo concretar, una por un buen cierre defensivo y la otra porque el disparo se fue abriendo sobre el palo más lejano.

Mientras el Barcelona buscaba sin eficacia el segundo gol, en una jugada inesperada el Cádiz llegó a trabajar cerca del área de Ter Stegen al punto de conseguir un penal a los 88 minutos tras un fallo defensivo. Alex se encargó de transformar la ejecución en gol para igualar el marcador.

Con el empate, el Barcelona quedó en la tercera posición con 47 puntos y a ocho del Atlético de Madrid. A su vez, el Sevilla, con un partido menos, se sitúa cuarto con 45 unidades.

Compartir

Linkedin Print