En pleno recital, el cuartetero Ulises Bueno besó a Rocío Pardo, su nueva pareja

Hace unos días, el cantante Ulises Bueno confirmó su vínculo con la bailarina y actriz Rocío Pardo y, hace pocas horas, se viralizó un video del último recital del hermano de Rodrigo en el teatro Luxor de Córdoba donde el artista protagonizó el momento más romántico de la velada al besar apasionadamente a su novia.

Durante la presentación, Ulises repasó su repertorio pero hubo un momento muy intimo en el escenario. Todo se inició cuando Bueno interpretó su versión en español de Sweet Child O’ Mine, de los Gun´s N´ Roses. En ese momento, su novia Rocío Pardo subió a bailar el tema junto a Facundo Mazzei. Y cuando la canción terminó, el joven cuartetero no pudo contenerse y terminó dándole un beso a pareja, según se puede ver en un video publicado por sitio El diario de Carlos Paz.

“Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, expresó días atrás el hijo de Betty Olave en diálogo con Mitre Live.

El miércoles, el cantante invitó a la bailarina y productora al festejo de cumpleaños de su madre. Allí la flamante pareja se mostró muy cariñosa y hasta posó para algunas fotos grupales que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Romi Olave, prima del cantautor.

Si bien en ese momento no quiso revelar quién era la afortunada, ya que quería preservar su intimidad, se supo que era Rocío Pardo, bailarina y actriz, quien en 2017 lo acompañó cuando cantó para la apertura de ShowMatch el tema Mi dulce niña.

A fines de enero, Ulises también fue noticia al admitir que no soporta una de sus canciones más conocidas. Luego de una divertida charla que tuvo con Jey Mammon, se animó a interpretar algunos temas de Andrés Calamaro, a quien dijo admirar, tales como Cuando no estás y Crímenes perfectos, pero también Cacho de Buenos Aires, de Cacho Castaña, y hasta un tango, Nostalgias, de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián.

Sin embargo, la sorpresa vino poco después, cuando le tocó cantar algunos cuartetos de su autoría. Sentado en el piano, el anfitrión de la noche comenzó a tocar los acordes de Dale, vieja dale, mientras que el invitado se limitó a hacer gestos de desaprobación.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije: ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, confesó.

