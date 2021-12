El Barcelona sufrió una dura goleada ante el Bayern Múnich y quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions por primera vez en 21 años

Compartir

El conjunto alemán se impuso 3 a 0 gracias a los tantos de Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala. Desde la edición del 2000/01 que el Blaugrana no se despedía del certamen internacional antes de los octavos de final.

El optimismo de Xavi Hernández fue una de las razones que alimentaron el sueño del Barcelona de lograr una verdadera hazaña en su visita al Bayern Múnich. Lo que nunca había conseguido el equipo catalán en toda su historia, debía concretarlo en su último compromiso del Grupo E de la Champions League: ganar en el Allianz Arena para no depender de nadie y avanzar a los octavos de final.

El duelo comenzó de ida y vuelta. Una mala salida de Marc André ter Stegen con Sergio Busquets le dio la oportunidad al conjunto bávaro de ponerse en ventaja a través de un peligroso tiro libre, pero Leroy Sané estrelló su remate contra la barrera. La respuesta catalana se dio a través de una proyección de Jordi Alba, quien de derecha probó de media distancia para hacer lucir a Manuel Neuer. Bajo la nieve de Baviera había un gran espectáculo.

Con el correr de los minutos el dueño de casa se fue apoderando del pleito. El partido se disputaba más cerca del territorio español y las noticias que llegaban de Portugal no eran las esperadas: Yaremchuk y Gilberto le daban el triunfo parcial al Benfica sobre el Dinamo de Kiev y la victoria lusitana obligaba al Blaugrana a sumar de a tres para acceder a la siguiente instancia. Y la apuesta por el binomio compuesto por Memphis Depay y Ousmane Dembélé en la ofensiva no parecía ser la mejor solución.

Los problemas continuaron para el Culé cuando Jordi Alba debió abandonar el encuentro a causa de una molestia muscular que arrastraba desde su última presentación con el Betis; y su lugar fue ocupado por Óscar Mingueza. Mientras tanto, Robert Lewandowski y Thomas Müller continuaban desperdiciando claras situaciones de riesgo que podrían haber abierto el marcador durante la primera media hora.

Recién a los 34 minutos de la etapa inicial, el artillero polaco buscó al experimentado atacante alemán, quien de cabeza descolocó a Ter Stegen y festejó el 1 a 0 con mucho suspenso. Los reclamos de Gerard Piqué no sirvieron de mucho, y su actuación volvió a ser decepcionante ante los rivales de jerarquía.

Antes de que los protagonistas se fueran al descanso el Bayern Múnich volvió a golpear. A través de un violento remate de Leroy Sané que dejó sin reacción al arquero alemán, los de Julian Nagelsmann celebraron el 2 a 0 para encaminar un triunfo tan previsible como doloroso para los catalanes.

En la reanudación del choque la tendencia continuó bajo la misma sintonía. La velocidad de Alphonso Davies significó una pesadilla para Mingueza y el canadiense capitalizó cada acción para desarticular a la vulnerable defensa española. En una de las más claras, habilitó a Sané, quien definió con displicencia y le entregó la pelota a las manos de un vencido Ter Stegen. Sin dudas, la goleada estaba al caer.

