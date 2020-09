El BCRA liberó transferencias entre cuentas en moneda extranjera

Compartir

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera puedan cursarse sin necesidad de validación previa, una reglamentación que fue adoptada días atrás y que frenó esta operatoria desde el miércoles de la semana pasada.

La decisión fue tomada por el Directorio e informada a través de la comunicación A7112, que modificó la comunicación A7105, eliminando la condición de que las transferencias tengan origen en el exterior.

“De esta manera, las aperturas de cajas de ahorro en moneda extranjera que se realicen para la acreditación de una transferencia y la acreditación de fondos en cuentas ya habilitadas no requerirán de la validación establecida en la comunicación A7105”, afirmó el BCRA en un comunicado.

La medida forma parte de un intercambio de pedidos entre el BCRA, los bancos y distintos organismos del estado, fundamentalmente la Anses, para rehabilitar las transferencias y compra de dólar a través de Internet.

El martes de la semana pasada el BCRA anunció nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas que, según los bancos, algunas eran “virtualmente imposibles de aplicar” ya que no contaban con las información suficiente para cumplir con la normativa.

Esto hizo que, desde hace ya ocho días, que tanto las transferencias como la compra de dólares estaba inhabilitada en las plataformas de homebanking.

Sin embargo, un acuerdo de cesión de información entre la Anses y el BCRA permitió a la autoridad monetaria contar con los datos de los titulares de planes sociales y de aquellas personas sin ingresos declarados, excluidos de acceder al cupo de US$ 200 para ahorro.