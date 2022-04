El Canelo Álvarez empieza a proyectar un nuevo combate con Golovkin

Compartir

Si Álvarez prevalece, como se espera, se enfrentará a su acérrimo rival, Gennadiy Golovkin, en un duelo de trilogía por el campeonato indiscutible de las 168 libras el 17 de septiembre. Canelo y GGG acordaron el trato en febrero, dependiendo de las victorias de Álvarez y Golovkin, en sus respectivos enfrentamientos de primavera.

A principios de este mes, GGG manejó el negocio con un nocaut en el noveno asalto sobre Ryota Murata en Saitama, Japón, un día después de que cumpliera 40 años. Álvarez dijo que no tiene planes de ver una repetición de la pelea por el título de peso mediano, pero vio momentos destacados.

«Hizo lo que se suponía que debía hacer», dijo Álvarez, la principal estrella del boxeo, a ESPN el miércoles. «Se veía fuerte como siempre».

Golovkin, que nunca ha competido en el límite de las 168 libras, subirá al peso supermediano para enfrentarse por tercera vez a Álvarez. Su pelea de septiembre de 2017 fue declarada empate por mayoría antes de que Álvarez ganara la revancha por el título de peso mediano un año después por decisión mayoritaria en un pleito que fue contendiente a la pelea del año.

La pelea de revancha estaba programada para mayo de 2018, pero se pospuso después de que Álvarez dio positivo por la sustancia prohibida clembuterol. Canelo dijo que el hallazgo adverso fue el resultado de la carne contaminada que consumió en Guadalajara, pero GGG no creyó en la coartada y afirmó que notó marcas en los brazos de Álvarez antes de la primera pelea.

La serie de comentarios aumentó la mala sangre entre los boxeadores de élite y el tiempo no ha servido para hacer borrón y cuenta nueva.

«Él siempre dice algo sobre mí, siempre habla de mí. Por eso [es personal]», dijo Álvarez, el boxeador libra por libra número 1 de ESPN. «Lo primero es lo primero: estamos hablando de la pelea de Bivol. Necesito ganar esta pelea y luego ya veremos».

«No es personal para mí», le dijo GGG a ESPN el mes pasado. «Pasé de esas peleas antes de regresar a casa. No vivo en el pasado. Si pelear conmigo de nuevo es personal para él, ¿por qué le tomó cuatro años decidir hacerlo?

