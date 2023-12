El cantante de La Konga relató el mal momento que vivió la banda arriba de un avión

El grupo La Konga suele ser noticia seguido por sus logros y conquistas. Es que los cordobeses vienen creciendo a pasos agigantados, llevando su cuarteto a todas las ciudades del país, pero es esta vez la noticia no fue agradable: tuvieron que suspender un show debido a un episodio confuso a bordo de un avión. Todo sucedió el jueves cuando los músicos intentaban volar desde el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén hacia la ciudad de Córdoba, donde darían un concierto en el Quality Arena, pero no pudieron hacerlo. El avión había comenzado el despegue, pero debió suspenderlo por una falla mecánica.

Nelson Aguirre, uno de los vocalistas del grupo, usó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y algo de claridad sobre los motivos por los que debieron cancelar el show, que finalmente fue reprogramado para el 23 de diciembre. “Voy a tratar de ser breve, voy a contar un poco la situación que vivimos hoy, que nunca en mi vida me pasó algo así”, comenzó diciendo en un video.

“Nos sentamos, nos abrochamos los cinturones y empieza a moverse el avión. Las azafatas empezaron a dar las indicaciones de precaución, como poner el cinturón, las máscaras, bueno, cómo cuidarnos, dónde están los salvavidas, lo de siempre”, continúo relatando la previa de cualquier viaje con total normalidad. Sin embargo, según contó, comenzó a notar señales de que las cosas no estaban bien: “Empecé a sentir que el aire acondicionado no salía frío, sino que se empezó a calentar, o sea, a salir caliente y empezó a hacer calor. Eso es un desperfecto”.

Fue entonces cuando la azafata comunicó a todo el avión que había un desperfecto técnico y que tenían que volver al punto de partida. “Habíamos salido, ya nos habíamos movido, estábamos buscando la pista para despegar. Entonces nos volvimos al lugar”, relató Aguirre.

Al arribar al punto de partida abrieron las puertas y se vivieron momentos de tensión entre los pasajeros: nadie pudo bajar. Aún consternado, el cantante recordó: “Se empezó a escuchar la turbina que anda más fuerte, más fuerte, más fuerte y en ese momento se empieza a sentir olor a quemado, como a algo que se está quemando. La gente se empezó a desesperar a desabrocharse los cinturones y las azafatas tuvieron que venir a calmar, ya me veía venir el caos”. Dije: ‘Acá se arma, se viene el caos, ya me lo veía venir’. Pero lograron tranquilizar a la gente, que se vuelvan a sentar y que se abrochen los cinturones. No pasaron ni cinco minutos y nos dijeron que teníamos que bajar porque había un desperfecto, al parecer importante”.

“Así que nos bajamos, fuimos a la sala de embarque y a la media hora más o menos viene una mujer del aeropuerto y nos cuenta que el avión no salía porque no pudieron arreglarlo, así que se reprogramaba, nos quedamos sin vuelo. Pasamos una situación bastante heavy, complicada, que nunca la había vivido y creo que ninguno de los que estábamos ahí la habíamos vivido, así que fue bastante feo, bastante difícil ese momento”, sostuvo aún conmocionado por la experiencia.

Sin embargo, el músico agradeció que todo se haya solucionado en tiempo y forma. “Fue una desgracia con suerte porque no despegó. Uno empieza a pensar, a imaginarse cosas, qué pasaba si despegaba y nos pasaba eso arriba, hubiese sido mucho peor, así que fue una desgracia con suerte. Por suerte no despegó, pudimos bajar y ya. Pido disculpas, teníamos muchas ganas de mostrar el show, habíamos agotado entradas, muchos invitados pero no pudimos volar”, cerró invitando a sus seguidores a asistir a la nueva fecha.