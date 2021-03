El Cedeva de Ceibo 13 monitorea la enfermedad de sigatoka en bananos

Compartir

En Ceibo 13 funciona a pleno el quinto Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias de la provincia que se encarga de promover el mejoramiento y diversificación de los cultivos en base a las nuevas tecnologías y el uso de la genética.

Antes , tras la experiencia en Israel en 1996, se instalaron los de Laguna Yema, Las Lomitas, Misión Tacaaglé e Ibarreta.

Viene desarrollando actividades de monitoreo de la enfermedad de Sigatoka amarilla en plantaciones de banano de productores de la jurisdicción de Laguna Naineck, desde el mes de noviembre.

Esto con el objetivo de ver la incidencia y severidad de la enfermedad, para así de esta manera socializar la información a los productores, si hay que aplicar un producto fungíco o no .

El control de la enfermedad de Sigatoka es muy importante debido a que me da mayor vida verde de la fruta, por eso se debe cosechar con la mayor cantidad de hojas verdes fotosínteticas los racimos.

Con respecto a las cualidades que tiene la Banana Formoseña a las demás bananas, es que es prácticamente Orgánica, ya que se usa muy poco productos químicos, se realiza hasta 6 aplicaciones de productos fúngicos para el control enfermedad de Sigatoka.

En otros países se realizan 40 a 60 aplicaciones de fungicida.

Otra de las bondades de la banana es el contenido de Grados Brix, es decir tiene mayor contenido de azúcar, que es más dulce, esto por las condiciones climáticas de la zona.

Todas las bananas que se producen en climas subtropicales son más dulces que las que se producen en el Trópico.

Debido a este clima nuestra producción es estacionada, no se produce todo el año, por las heladas.

